На минувшей неделе в Таллинне встретились представители космического сообщества Эстонии, Латвии и Литвы, чтобы обсудить космическое сотрудничество стран Балтии. Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций.
Страны Балтии планируют сотрудничество в сфере космоса
«И Эстония, и Латвия, и Литва сотрудничают с Европейским космическим агентством (ЕКА) и вносят свой вклад в программы отбора там, но до сих пор взаимный обмен информацией и опытом был скромным», - сказал руководитель космического сектора Европейского космического агентства (ЕКА) в Министерстве экономики и коммуникаций Пауль Лийяс.
По его словам, Эстония зарекомендовала себя как надежный партнер в области космоса, но сотрудничество между тремя Балтийскими государствами могло бы еще больше повысить известность региона. С точки зрения космической отрасли, страны Балтии похожи и имеют схожие проблемы, и все стороны выиграют от реализации совместных проектов.
В качестве примера Лийяс привел использование спутниковых данных в мониторинге окружающей среды, управлении кризисными ситуациями, обеспечении безопасности и других областях.
Космическая отрасль в мире быстро развивается и, по словам руководителя Эстонского космического управления совместного агентства EAS и Kredex Мадиса Выыраса, балтийское космическое сотрудничество необходимо и полезно, поскольку объединенные усилия обеспечивают больший прорыв в этой быстро развивающейся области технологий и бизнеса.
«С кем еще работать, как не с дружелюбными соседями», — сказал Выырас. По его словам, Эстония может поделиться опытом как с точки зрения цифровой страны, так и с точки зрения кибербезопасности, а также предложить сотрудничество со своим сектором высоких технологий. «У Латвии есть потенциал в области космической связи и квантовой связи, у Литвы, например, в области производства лазеров и малых спутников», - напомнил Выырас.
В отношениях с Европейским космическим агентством Эстония продвинулась дальше всех, будучи его членом с 2015 года. Латвия и Литва получили статус ассоциированного члена только в 2021 году.
Членство в ЕКА открывает для предприятий трех стран Балтии новые возможности для совместных проектов, которые будут осуществляться в сотрудничестве с ЕКА.
В частности, уже обсуждается разработка онлайн-платформы на основе данных дистанционного мониторинга Земли, что принесет пользу как предпринимателям, так и государственным учреждениям. Кроме того, сотрудничество между тремя Балтийскими странами в космосе помогает создавать синергию и продвигать новые идеи между частным сектором и академическими кругами. Хорошим примером является развитие построенных студентами спутников в Эстонии, в создании которых активное участие приняли инкубаторы из латвийских университетов.
На встрече также был подготовлен проект Балтийского космического манифеста, который закладывает основу для укрепления сотрудничества и обмена опытом между Эстонией, Латвией и Литвой в области космической политики, космических данных и услуг, спутников, космической науки и связанных с космосом образовательных программ для молодежи.