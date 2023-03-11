Страны Балтии планируют сотрудничество в сфере космоса

«И Эстония, и Латвия, и Литва сотрудничают с Европейским космическим агентством (ЕКА) и вносят свой вклад в программы отбора там, но до сих пор взаимный обмен информацией и опытом был скромным», - сказал руководитель космического сектора Европейского космического агентства (ЕКА) в Министерстве экономики и коммуникаций Пауль Лийяс.

По его словам, Эстония зарекомендовала себя как надежный партнер в области космоса, но сотрудничество между тремя Балтийскими государствами могло бы еще больше повысить известность региона. С точки зрения космической отрасли, страны Балтии похожи и имеют схожие проблемы, и все стороны выиграют от реализации совместных проектов.

В качестве примера Лийяс привел использование спутниковых данных в мониторинге окружающей среды, управлении кризисными ситуациями, обеспечении безопасности и других областях.

Космическая отрасль в мире быстро развивается и, по словам руководителя Эстонского космического управления совместного агентства EAS и Kredex Мадиса Выыраса, балтийское космическое сотрудничество необходимо и полезно, поскольку объединенные усилия обеспечивают больший прорыв в этой быстро развивающейся области технологий и бизнеса.