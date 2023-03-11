Зеленский поручил изучить переименование России в Московию

Петиция, опубликованная 23 ноября 2022 года, набрала свыше 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президентом. Ее автор считает, что Московия - историческое название России, которое встречалось на «многих исторических картах» в XVI-XIX веках, уже после того, как Петр I провозгласил государство Российской империей. В петиции также предлагается заменить термин «российский» на «московский», а «Российская Федерация» на «Московская Федерация».