Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю «комплексно проработать» возможность переименовать Россию в Московию в украинском языке. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Зеленский поручил изучить переименование России в Московию
Петиция, опубликованная 23 ноября 2022 года, набрала свыше 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президентом. Ее автор считает, что Московия - историческое название России, которое встречалось на «многих исторических картах» в XVI-XIX веках, уже после того, как Петр I провозгласил государство Российской империей. В петиции также предлагается заменить термин «российский» на «московский», а «Российская Федерация» на «Московская Федерация».
«Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и с учетом возможных международно-правовых последствий. С учетом указанного я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности, с привлечением научных учреждений», - ответил Зеленский.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала поручение украинского президента «очередным свидетельством попытки создания из Украины "анти-России"».