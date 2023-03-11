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Специалист по уборке: это привычное средство легко удалит зеленый налет со стен и других поверхностей

rus.postimees.ee
Специалист по уборке: это привычное средство легко удалит зеленый налет со стен и других поверхностей
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Вера Копти.

Доски террасы, стена дома и другие поверхности часто покрывает зеленый налет. Это водоросли и лишайники, которые особенно видны на светлой поверхности и вообще выглядят не очень красиво. К счастью, есть одно средство, которое, как по волшебству, поможет вам избавиться от этой неприятности. 

Конечно, на этот зеленый налет неприятно смотреть, но он также делает поверхности скользкими, поэтому на них опасно ходить. Для удаления водорослей в основном используются сильные химические вещества или мойка под давлением. Однако химические вещества вредны для окружающей среды, а для такой мойки нужно вызывать специалистов. 

Эксперт по уборке Софи Хинчлифф разместила в социальных сетях пост о том, как избавиться от этой неприятности. Началась дискуссия, в результате которой ее участники пришли к выводу, что помочь может... обычный стиральный порошок.

Да, десятки пользователей объяснили, что водоросли и лишайники лучше всего можно удалить с помощью стирального порошка. Нужно всего-навсего нанести порошок на проблемную зону и дождаться, когда он выполнит свою работу - вам даже не нужно прикладывать усилия.

Когда в течение одного-двух часов стиральный порошок уничтожит неприятные организмы, его нужно смыть. А так как вода со стиральным порошком скорее всего попадет в почву, рекомендуется использовать стиральные порошки с натуральными ингредиентами, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду.

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