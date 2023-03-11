Доски террасы, стена дома и другие поверхности часто покрывает зеленый налет. Это водоросли и лишайники, которые особенно видны на светлой поверхности и вообще выглядят не очень красиво. К счастью, есть одно средство, которое, как по волшебству, поможет вам избавиться от этой неприятности.
Специалист по уборке: это привычное средство легко удалит зеленый налет со стен и других поверхностей
Конечно, на этот зеленый налет неприятно смотреть, но он также делает поверхности скользкими, поэтому на них опасно ходить. Для удаления водорослей в основном используются сильные химические вещества или мойка под давлением. Однако химические вещества вредны для окружающей среды, а для такой мойки нужно вызывать специалистов.
Эксперт по уборке Софи Хинчлифф разместила в социальных сетях пост о том, как избавиться от этой неприятности. Началась дискуссия, в результате которой ее участники пришли к выводу, что помочь может... обычный стиральный порошок.
Да, десятки пользователей объяснили, что водоросли и лишайники лучше всего можно удалить с помощью стирального порошка. Нужно всего-навсего нанести порошок на проблемную зону и дождаться, когда он выполнит свою работу - вам даже не нужно прикладывать усилия.
Когда в течение одного-двух часов стиральный порошок уничтожит неприятные организмы, его нужно смыть. А так как вода со стиральным порошком скорее всего попадет в почву, рекомендуется использовать стиральные порошки с натуральными ингредиентами, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду.