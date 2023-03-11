Специалист по уборке: это привычное средство легко удалит зеленый налет со стен и других поверхностей

Конечно, на этот зеленый налет неприятно смотреть, но он также делает поверхности скользкими, поэтому на них опасно ходить. Для удаления водорослей в основном используются сильные химические вещества или мойка под давлением. Однако химические вещества вредны для окружающей среды, а для такой мойки нужно вызывать специалистов.

Эксперт по уборке Софи Хинчлифф разместила в социальных сетях пост о том, как избавиться от этой неприятности. Началась дискуссия, в результате которой ее участники пришли к выводу, что помочь может... обычный стиральный порошок.

Да, десятки пользователей объяснили, что водоросли и лишайники лучше всего можно удалить с помощью стирального порошка. Нужно всего-навсего нанести порошок на проблемную зону и дождаться, когда он выполнит свою работу - вам даже не нужно прикладывать усилия.