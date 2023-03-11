В субботу подключившимся к универсальной услуге лучше не смотреть на стоимость биржевого электричества

Самой высокой — 133,85 евро за мегаватт-час — биржевая цена на электроэнергию будет в субботу вечером, с 19 до 20 часов, а самой низкой она была ночью, с 1 до 2 часов, когда она упала до 70,22 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве, а также в Финляндии электроэнергия будет стоить в субботу 99,78 евро за мегаватт-час, как и в Эстонии. Самой дорогой электроэнергия в субботу в системе Nord Pool будет в Бельгии — ее средняя стоимость составит 122,30 евро за мегаватт-час.

В феврале средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 113,12 евро за мегаватт-час, что на 41,3 процента ниже, чем в феврале 2022 года, когда средняя месячная цена составила 192,82 евро за мегаватт-час. По сравнению с январем средняя биржевая цена выросла на 14 процентов.

Последний дневной ценовой рекорд относится к 17 августа прошлого года, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро. Это на 36,2 процента выше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, достигнутого 8 августа того же года. Еще более ранний ценовой рекорд был зафиксирован 7 декабря позапрошлого года и составил 469,03 евро.