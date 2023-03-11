KV.EE: что происходит с продажей земельных участков в Харьюмаа?

В феврале 2023 года на портале KV.EE было выставлено на продажу 539 земельных участков в Харьюмаа. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество предложений увеличилось на 10%. В среднем за недвижимость просили 109 евро за квадратный метр, что на 9% больше, чем год назад.

Предложение увеличилось в основном в Харьюмаа. Поскольку абсолютное количество предложений по продажам земельных участков относительно невелико, процентные изменения могут быть довольно большими.

Фото: KV.EE

Можно сказать, что, например, увеличение количества выставленных на продажу квартир было значительнее, чем увеличение количества предложений по продажам земельных участков. Количество квартир для продажи на портале недвижимости KV.EE находится близко к историческому среднему нижнему пределу. Количество же предложений по продажам земельных участков значительно ниже своего исторического среднего нижнего предела.