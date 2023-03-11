По данным портала недвижимости KV.EE, хотя количество квартир для продажи все ближе к своему среднему историческому нижнему пределу, количество предложений по продажам земельных участков еще меньше. Что это может означать для покупателя?
KV.EE: что происходит с продажей земельных участков в Харьюмаа?
В феврале 2023 года на портале KV.EE было выставлено на продажу 539 земельных участков в Харьюмаа. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество предложений увеличилось на 10%. В среднем за недвижимость просили 109 евро за квадратный метр, что на 9% больше, чем год назад.
Предложение увеличилось в основном в Харьюмаа. Поскольку абсолютное количество предложений по продажам земельных участков относительно невелико, процентные изменения могут быть довольно большими.
Можно сказать, что, например, увеличение количества выставленных на продажу квартир было значительнее, чем увеличение количества предложений по продажам земельных участков. Количество квартир для продажи на портале недвижимости KV.EE находится близко к историческому среднему нижнему пределу. Количество же предложений по продажам земельных участков значительно ниже своего исторического среднего нижнего предела.
Недостаток предложений по продаже земли означает, что ожидающие снижения цен покупатели могут не рассчитывать, что это произойдет в ближайшее время.