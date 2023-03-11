Эстонию заметает: местами толщина снежного покрова может достигнуть почти 20 сантиметров

Если в Вирумаа и Ярваском, Йыгеваском и Вильяндиском уездах ожидается 8-12 сантиметров дополнительного снега, то в Тарту, Пыльва, Выру и Валгамаа толщина выпавшего к вечеру слоя снега достигнет 12-18 сантиметров. Видимость и условия движения ухудшатся повсеместно в восточной части Эстонии.

Снегопад в полдень достиг южной Эстонии и продолжает распространяться в северо-восточном направлении. Временами осадки могут быть сильными, возможна метель.