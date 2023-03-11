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Эстонию заметает: местами толщина снежного покрова может достигнуть почти 20 сантиметров

BNS
Эстонию заметает: местами толщина снежного покрова может достигнуть почти 20 сантиметров
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Сильный снегопад. Иллюстративное фото
Сильный снегопад. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Агентство по охране окружающей среды в субботу выпустило для половины регионов Эстонии предупреждение о снегопаде первого уровня, согласно которому к вечеру толщина слоя снега, выпадающего на юго-востоке Эстонии, может достигнуть 18 сантиметров.

Если в Вирумаа и Ярваском, Йыгеваском и Вильяндиском уездах ожидается 8-12 сантиметров дополнительного снега, то в Тарту, Пыльва, Выру и Валгамаа толщина выпавшего к вечеру слоя снега достигнет 12-18 сантиметров. Видимость и условия движения ухудшатся повсеместно в восточной части Эстонии.

Снегопад в полдень достиг южной Эстонии и продолжает распространяться в северо-восточном направлении. Временами осадки могут быть сильными, возможна метель.

Снегопад не сильно повлияет на ситуацию в Харьюском, Рапласком, Пярнуском уездах и в Ляэнемаа, а также на островах у западного побережья Эстонии.

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