Агентство по охране окружающей среды в субботу выпустило для половины регионов Эстонии предупреждение о снегопаде первого уровня, согласно которому к вечеру толщина слоя снега, выпадающего на юго-востоке Эстонии, может достигнуть 18 сантиметров.
Эстонию заметает: местами толщина снежного покрова может достигнуть почти 20 сантиметров
Эстонию заметает: местами толщина снежного покрова может достигнуть почти 20 сантиметров
Если в Вирумаа и Ярваском, Йыгеваском и Вильяндиском уездах ожидается 8-12 сантиметров дополнительного снега, то в Тарту, Пыльва, Выру и Валгамаа толщина выпавшего к вечеру слоя снега достигнет 12-18 сантиметров. Видимость и условия движения ухудшатся повсеместно в восточной части Эстонии.
Снегопад в полдень достиг южной Эстонии и продолжает распространяться в северо-восточном направлении. Временами осадки могут быть сильными, возможна метель.
Снегопад не сильно повлияет на ситуацию в Харьюском, Рапласком, Пярнуском уездах и в Ляэнемаа, а также на островах у западного побережья Эстонии.