В Риге уменьшаются цены на топливо, в Таллинне они стабильны

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, затем в Риге, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Таллинне, а самая низкая - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K цены на бензин 95-й марки снизились на 3,6 процента - до 1,614 евро за литр, а на дизтопливо на 3 процента - до 1,604 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K бензин 95-й марки и дизтопливо стоили одинаково - 1,569 евро за литр, при этом цена бензина выросла на 1,3 процента, а цена дизтоплива снизилась на 3,1 процента.

Также в эти рабочие выходные на таллиннских АЗС Circle K цены на бензин и дизельное топливо оставались стабильными и в пятницу составили 1,729 евро и 1,699 евро за литр соответственно.