На минувшей рабочей неделе в Риге цены на топливо снизились, в Таллинне не изменились, а в Вильнюсе динамика цен была разной, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.
В Риге уменьшаются цены на топливо, в Таллинне они стабильны
В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, затем в Риге, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Таллинне, а самая низкая - в Вильнюсе.
В Риге на АЗС Circle K цены на бензин 95-й марки снизились на 3,6 процента - до 1,614 евро за литр, а на дизтопливо на 3 процента - до 1,604 евро за литр.
В Вильнюсе на АЗС Circle K бензин 95-й марки и дизтопливо стоили одинаково - 1,569 евро за литр, при этом цена бензина выросла на 1,3 процента, а цена дизтоплива снизилась на 3,1 процента.
Также в эти рабочие выходные на таллиннских АЗС Circle K цены на бензин и дизельное топливо оставались стабильными и в пятницу составили 1,729 евро и 1,699 евро за литр соответственно.
Цена автогаза в Риге снизилась на 3,8 процента - до 0,765 евро за литр. При этом цены в Таллинне и Вильнюсе не изменились, и литр автогаза стоит 0,73 евро и 0,622 евро соответственно.