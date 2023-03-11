Директор коллекторской компании: не торопитесь радоваться, трудные времена только начинаются

Если процентные ставки уже поднялись до рекордного уровня в недавнем прошлом – несмотря на то, что год назад самые пессимистичные прогнозисты предрекали Euribor будущего на уровне двух процентов – это, похоже, не направляет события в правильное русло, и где-то возникает грань, которую не перейти. Данные на конец 2022 года в США показывают, что, несмотря на резкий рост процентных ставок, показатели по-прежнему в минусе, компании массово нанимают сотрудников, заработная плата растет все выше и выше, и как естественный побочный симптом инфляция также ползет вверх вместе с этими индикаторами.

Центральные банки не могут бесконечно повышать процентные ставки, потому что в какой-то момент из-за этого начнут пустеть кошельки самих стран. Трудно сказать, по какому пути в какой-то момент пойдут регуляторы, но какое-то изменение курса явно предвидится. Будь то еще более резкое повышение процентных ставок, отказ от повышения или возобновление печатания денег, в любом случае, ничто не выглядит слишком радужным.

Предсказывать будущее – дело неблагодарное, но ходить в розовых очках –опасно. Можно надеяться, что дела пойдут на лад, что люди и страны узнали что-то новое с 2008 года, а экономика скоро вернется в «правильное» русло. Но не стоит обманывать себя. Кто знает, может, на этот раз что-то будет по-другому, и кто-то из шкафа вытащит волшебную палочку, но история имеет свойство повторяться.