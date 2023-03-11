То, что происходит в экономике в настоящее время, – это всего лишь предварительный просмотр того, что принесет ближайшее будущее, – считает Мерле Лауримяэ, генеральный директор Julianus Inkasso. Глава коллекторской компании полагает, что 2019 год, скорее всего, останется пиком хороших времен на более длительный период, и в краткосрочной перспективе нам придется смириться с новой реальностью.
Директор коллекторской компании: не торопитесь радоваться, трудные времена только начинаются
Сегодня на нашу экономику явно влияют два основных аспекта: энергетика и инфляция. Одно влияет на другое, но, глядя на оба фактора по отдельности, легко понять, почему сейчас нет места чрезмерному оптимизму – исходя из предыдущих данных, энергопотребление и экономический рост всегда шли рука об руку, и предположение, что может расти инфляция, вызванная печатанием денег, с течением времени выглядит все более наивной.
Энергетический кризис сегодня ни для кого не является новым ключевым словом, но неправильно смотреть на происходящее сегодня только через призму военной обстановки. Хотя вторжение России в Украину оказало огромное влияние на энергетический сектор, помимо гуманитарной стороны, окончание конфликта завтра не означает, что все может быстро вернуться на прежний уровень. Это, безусловно, помогло бы, но повышение надежности поставок или умеренное снижение цен не устранили бы коренных причин сегодняшних проблем.
Больше нет места для роста потребления
Судя по историческим данным, экономический рост и рост энергопотребления имеют почти однозначную корреляцию. В прошлом мы могли сжигать безумное количество ископаемого топлива, продолжать расти и пожинать плоды относительно низких цен. Однако у всего есть свой предел, и этот предел, кажется, наступил. Если процентный рост ВВП обычно находится в гармонии с ростом потребления электроэнергии на полпроцента, и ростом потребления топлива на четверть процента, трудно увидеть, есть ли сегодня место для дальнейшего роста.
Мы можем использовать ограниченное количество электроэнергии или сжигать ограниченное количество топлива, прежде чем просто физически не сможем больше этого делать. Конечно, экологический аспект, зеленая революция, доступность и цена также играют в этом значимую роль. Некоторые из этих проблем можно каким-то образом решить, но не все и не сразу.
Хотя в этом году цены на энергоносители пока не установили новых максимумов, а цена на нефть остается даже удивительно низкой, экономический рост требует, чтобы все части пазла совпадали друг с другом. В будущем победа зеленой энергетики может оказаться выходом из положения, но это не сиюминутное решение, а то, над чем еще нужно долго работать. Мы также не можем забывать, что рядом с зеленой революцией необходимо продолжать уделять внимание удовлетворению насущных потребностей - чтобы люди не мерзли и не сидели в темноте - что дало «обычной» энергетике новую жизнь и отодвинуло ряд «зеленых» инвестиций в далекое будущее.
Инфляция не останавливается
Помимо ограничений, установленных энергетическим сектором, не менее важную роль играет инфляция. Эпоха коронавируса привела к безумному печатанию денег, и если добавить к этому жизнь за счет будущего, которая была за 15 лет до этого, легко увидеть, что однажды придется иметь дело с последствиями. Отношение к тому, что пусть будет инфляция, экономический рост покроет эти проблемы, было неверным, и сами центробанки теперь это осознали.
Если процентные ставки уже поднялись до рекордного уровня в недавнем прошлом – несмотря на то, что год назад самые пессимистичные прогнозисты предрекали Euribor будущего на уровне двух процентов – это, похоже, не направляет события в правильное русло, и где-то возникает грань, которую не перейти. Данные на конец 2022 года в США показывают, что, несмотря на резкий рост процентных ставок, показатели по-прежнему в минусе, компании массово нанимают сотрудников, заработная плата растет все выше и выше, и как естественный побочный симптом инфляция также ползет вверх вместе с этими индикаторами.
Центральные банки не могут бесконечно повышать процентные ставки, потому что в какой-то момент из-за этого начнут пустеть кошельки самих стран. Трудно сказать, по какому пути в какой-то момент пойдут регуляторы, но какое-то изменение курса явно предвидится. Будь то еще более резкое повышение процентных ставок, отказ от повышения или возобновление печатания денег, в любом случае, ничто не выглядит слишком радужным.
Предсказывать будущее – дело неблагодарное, но ходить в розовых очках –опасно. Можно надеяться, что дела пойдут на лад, что люди и страны узнали что-то новое с 2008 года, а экономика скоро вернется в «правильное» русло. Но не стоит обманывать себя. Кто знает, может, на этот раз что-то будет по-другому, и кто-то из шкафа вытащит волшебную палочку, но история имеет свойство повторяться.
На данный момент наиболее вероятным сценарием кажется то, что на какое-то время ситуация ухудшится, а затем стабилизируется. Стабилизируются на уровне, давно не являющемся нормой. Вряд ли мы окажемся в полной черной дыре, но все должно измениться, компании должны адаптироваться, потребители должны привыкнуть к более высоким ценам, а рынки должны пройти коррекцию. Если это будет так, есть надежда, что в какой-то перспективе мы снова достигнем привычного, более яркого мира.