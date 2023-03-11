Журналист: арест Петерсона перед выборами вызвал бы слишком сильное волнение

Вчера Департамент полиции безопасности (КаПо) сообщил, что арестовал лидера движения Koos Айво Петерсона вместе с двумя другими людьми, которых подозревают в создании отношений против эстонского государства.

Хыбемяги отметил, что в обществе была довольно большая волна возмущения: как Петерсон может так свободно распространять свои тезисы? «Многие называли это демократией, я называл это ситуацией, когда тебе плюют в лицо, - сообщил он. - Надеемся, что все закончится достойно. Эстонская Республика восстановит свое достоинство».

Рууссаар считает, что Петерсона нельзя было задерживать перед выборами: «Вероятно, это вызвало бы слишком большое волнение». Однако он отметил, что подозрения КаПо должны быть обоснованными, поскольку посещение оккупированной территории само по себе не является преступлением. «Это должно быть что-то, что можно доказать», - заключил он.

Во время Бронзовой ночи возникло много подозрений, но в некоторых случаях государству вместо этого приходилось выплачивать компенсацию, напомнил Фьюк. Поэтому, по его словам, сейчас нужно действовать по закону: аккуратно и так, чтобы последствия были понятны всем.

Хыбемяги не согласился с Фьюком: «Это не так. В первую очередь, я думаю, общественность воспримет, что страна не позволяет плевать себе в лицо и что каждый клоун не может, извините за выражение, вякать на Эстонию в YouTube. Это урок для него, что не нужно заниматься ерундой. Это физическое предупреждение».

Фьюк считает, что это нечто гораздо большее. «Возможно, самое примечательное в этом вопросе то, что Михаил Стальнухин, Яна Тоом и Петерсон набрали голоса в Ида-Вирумаа, и это все тот же менталитет», - сказал он, добавив, что так называемых Петерсонов в этом регионе, вероятно, гораздо больше: «Задачей силовых структур является уточнение и объяснение того, что там происходит».