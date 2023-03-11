Центристка Оудекки Лооне пожелала провалившейся на выборах в Рийгикогу Левой партии успехов в строительстве социализма на политическом ландшафте Эстонии, отметив, что таким образом левые смогли бы побудить и центристов, и соцдемов лучше продумать свою идеологию.
Центристка Оудекки Лооне пожелала Левой партии успехов в строительстве социализма в Эстонии
Набравшая на выборах в Рийгикогу всего 402 голоса и не прошедшая в парламент Лооне написала в социальных сетях, что треть избирателей Ида-Вирумаа заклеймили как антигосударственно настроенных, хотя речь идет о гражданах Эстонии, у которых есть свои политические взгляды, и они хотят выражать их демократическим путем.
«Люди, которые проголосовали за Левую партию, за Михаила Стальнухина, за многих других кандидатов, которые отличались от обозначенного прессой консенсуса своими экономическими или внешнеполитическими взглядами, эти люди участвовали в выборах. Они не собирались на Тоомпеа с факелами (как сторонники партии EKRE – BNS). Они не разгоняли ничьи собрания. Они использовали демократические механизмы Эстонской республики, чтобы выразить свою волю», — написала Лооне и добавила, что как раз это лояльность как Конституции, так и стране.
«Что еще вам надо? - риторически спросила Лооне. - Наша Конституция поддерживает плюрализм, свободу слова, право каждого на сохранение своей национальности. Она не требует, чтобы все люди думали одинаково. К счастью».
«Кстати, я до сих пор не понимаю, почему называть правительство с участием EKRE фашистским было нормально в публичном пространстве, а называть правительство, в которое входила Партия реформ, - нет. И то, и другое - просто мнения, ни одно из них не пытались навязать насилием, против обоих можно возражать», — подчеркнула Лооне.
«Или дело на самом деле в том, что голубоглазым светловолосым эстонцам из столичного района Каламая позволено иметь мнение, а русскоязычному шахтеру из Нарвы или даже учителю не разрешено?»
Левая партия в своей программе написала, что распад СССР и окончание «холодной войны» снизили политическую напряженность в мире, но с того же самого времени бывшим соцстранам Восточной Европы и также Эстонии пришлось пережить демографический кризис, сопровождавший раннюю, «дикую» стадию капитализма, резкий спад производства, такой же резкий рост социального неравенства, безработицу, распад системы социального обеспечения, спад потребления культуры, разочарование и отчуждение людей от политики.