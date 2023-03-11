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ЕС попросит третьи страны предоставить информацию о своих торговых потоках

rus.postimees.ee
ЕС попросит третьи страны предоставить информацию о своих торговых потоках
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Флаги Евросоюза перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе.
Флаги Евросоюза перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе. Фото: Yves Herman

Европейский Союз планирует обратиться к третьим странам, в последний год резко увеличившим импорт технологий и других товаров из ЕС, усилить торговый контроль, чтобы Россия не могла воспользоваться ими для обхода наложенных на нее санкций, пишет Bloomberg.

По данным агентства, ЕС попросит третьи страны предоставить информацию об их торговых потоках. Усиленный контроль, как ожидается, поможет определить, попадают ли санкционные товары в Россию через третьи страны. Его ЕС будет просить распространить на санкционные товары и технологии, которые могут быть использованы Россией в военных целях.

ЕС в рамках нескольких пакетов санкций запретил экспорт в Россию множества товаров и технологий. Однако одновременно с этим был зафиксирован рост импорта европейской продукции, например, подпадающих под санкции полупроводников, в Турцию, ОАЭ, Казахстан и ряд других стран Восточной Европы и Центральной Азии. Предполагается, что чрез эти страны в Россию идет параллельный импорт запрещенных товаров. 

ЕС и США на данный момент сосредоточены на том, чтобы предотвратить обход уже введенных против России санкций. В связи с этим США усиливают давление на Турцию и ОАЭ.

Согласно анализу на данный момент импорт России вернулся к довоенному уровню.

Ранее агенство уже писало о том, что Россия обходит введенные против нее санкции с помощью третьих стран, за счет чего получает необходимые технологии для продолжения своей военной агрессии против Украины.

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