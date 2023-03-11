Европейский Союз планирует обратиться к третьим странам, в последний год резко увеличившим импорт технологий и других товаров из ЕС, усилить торговый контроль, чтобы Россия не могла воспользоваться ими для обхода наложенных на нее санкций, пишет Bloomberg.
ЕС попросит третьи страны предоставить информацию о своих торговых потоках
По данным агентства, ЕС попросит третьи страны предоставить информацию об их торговых потоках. Усиленный контроль, как ожидается, поможет определить, попадают ли санкционные товары в Россию через третьи страны. Его ЕС будет просить распространить на санкционные товары и технологии, которые могут быть использованы Россией в военных целях.
ЕС в рамках нескольких пакетов санкций запретил экспорт в Россию множества товаров и технологий. Однако одновременно с этим был зафиксирован рост импорта европейской продукции, например, подпадающих под санкции полупроводников, в Турцию, ОАЭ, Казахстан и ряд других стран Восточной Европы и Центральной Азии. Предполагается, что чрез эти страны в Россию идет параллельный импорт запрещенных товаров.
ЕС и США на данный момент сосредоточены на том, чтобы предотвратить обход уже введенных против России санкций. В связи с этим США усиливают давление на Турцию и ОАЭ.
Согласно анализу на данный момент импорт России вернулся к довоенному уровню.
Ранее агенство уже писало о том, что Россия обходит введенные против нее санкции с помощью третьих стран, за счет чего получает необходимые технологии для продолжения своей военной агрессии против Украины.