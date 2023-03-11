ЕС попросит третьи страны предоставить информацию о своих торговых потоках

По данным агентства, ЕС попросит третьи страны предоставить информацию об их торговых потоках. Усиленный контроль, как ожидается, поможет определить, попадают ли санкционные товары в Россию через третьи страны. Его ЕС будет просить распространить на санкционные товары и технологии, которые могут быть использованы Россией в военных целях.

ЕС в рамках нескольких пакетов санкций запретил экспорт в Россию множества товаров и технологий. Однако одновременно с этим был зафиксирован рост импорта европейской продукции, например, подпадающих под санкции полупроводников, в Турцию, ОАЭ, Казахстан и ряд других стран Восточной Европы и Центральной Азии. Предполагается, что чрез эти страны в Россию идет параллельный импорт запрещенных товаров.

ЕС и США на данный момент сосредоточены на том, чтобы предотвратить обход уже введенных против России санкций. В связи с этим США усиливают давление на Турцию и ОАЭ.

Согласно анализу на данный момент импорт России вернулся к довоенному уровню.