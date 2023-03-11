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ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Латвии ледяной дождь: замерзают окна домов и машин, передвигаться по улицам невозможно

rus.tvnet.lv
В Латвии ледяной дождь: замерзают окна домов и машин, передвигаться по улицам невозможно
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Мороз. Иллюстративное фото
Мороз. Иллюстративное фото Фото: Nadezhda.Photo/Shutterstock

В субботу, 11 марта, в Латвии идет ледяной дождь, выпал сильный снег и замерзли окна. Жители активно делятся в соцсетях фото происходящего во время стихии, пишет Rus.Tvnet.

В середине дня в юго-восточных районах Латвии местами продолжится ледяной дождь, предупреждают Государственная пожарно-спасательная служба и Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

«В Латгалии сильный ледяной дождь. Температура воздуха ниже нуля, идет дождь. Жильцы сообщают, что даже по двору практически невозможно передвигаться, не упав. Фотографии из Резекненского района».

«И, для полного счастья, у нас тут действительно ледяной дождь. Так выглядит кухонное окно, на котором уже появилось 2-3 мм льда. Из дома больше не выйду... до мая».

Во время ледяного дождя на дорогах, железных дорогах, проводах и ветках деревьев образуется очень сильное обледенение.

«Ледяной дождь, град, снег. И так по кругу или синхронно».

В стране объявлено оранжевое предупреждение, которое будет действовать до 23:00 сегодняшнего дня.

Такое предупреждение означает, что люди должны быть готовы к тому, что обледенение нарушит движение транспорта на автомобильных и железных дорогах, воздушное сообщение, а также движение пешеходов и пр.

При передвижении по дорогам следует быть очень осторожными и планировать на дорогу больше времени.

В центральных и восточных регионах Латвии объявлено желтое предупреждение о сильном снегопаде, которое будет действовать до 20:00 сегодняшнего дня.

В субботу, когда центр циклона пересечет восточную часть страны, в центральных и восточных регионах Латвии ожидается сильный снегопад с увеличением снежного покрова на пять-девять сантиметров. Дороги будут скользкими, а видимость во время снегопада временами будет ухудшаться.

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