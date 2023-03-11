ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Латвии ледяной дождь: замерзают окна домов и машин, передвигаться по улицам невозможно

В середине дня в юго-восточных районах Латвии местами продолжится ледяной дождь, предупреждают Государственная пожарно-спасательная служба и Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

«В Латгалии сильный ледяной дождь. Температура воздуха ниже нуля, идет дождь. Жильцы сообщают, что даже по двору практически невозможно передвигаться, не упав. Фотографии из Резекненского района».

Latgalē spēcīga atkala. Gaisa temperatūra zem nulles, līst lietus. Iedzīvotāji ziņo, ka pat pa pagalmu pārvietoties bez nokrišanas gandrīz neiespējami.

Kadri no Rēzeknes novada.

Video: Sanita Raginska pic.twitter.com/MdmFNGPUDw — Toms Bricis (@boms_tricis) March 11, 2023

«И, для полного счастья, у нас тут действительно ледяной дождь. Так выглядит кухонное окно, на котором уже появилось 2-3 мм льда. Из дома больше не выйду... до мая».

Un pilnai laimei pie mums tiešām ir sasaltoss lietus. Šādi izskatās virtuves logs,ka jau apsalis ar kādiem 2-3mm ledus. Ārā neiešu vairs...līdz maijam. pic.twitter.com/5ddyUZaa88 — Inese Dr (@medicus_she) March 11, 2023

Во время ледяного дождя на дорогах, железных дорогах, проводах и ветках деревьев образуется очень сильное обледенение.

«Ледяной дождь, град, снег. И так по кругу или синхронно».

Sasalstošs lietus, krusa, sniegs. Un tā pa apli vai sinhroni. pic.twitter.com/SBI75VIGur — R. (@Rendija) March 11, 2023

В стране объявлено оранжевое предупреждение, которое будет действовать до 23:00 сегодняшнего дня.

Такое предупреждение означает, что люди должны быть готовы к тому, что обледенение нарушит движение транспорта на автомобильных и железных дорогах, воздушное сообщение, а также движение пешеходов и пр.

При передвижении по дорогам следует быть очень осторожными и планировать на дорогу больше времени.

В центральных и восточных регионах Латвии объявлено желтое предупреждение о сильном снегопаде, которое будет действовать до 20:00 сегодняшнего дня.