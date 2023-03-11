Продолжим на зимней волне: какой будет погода в воскресенье?

По данным Агентства по охране окружающей среды, в ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег и поземка. Ветер северный, после полуночи северо-западный и западный 2-8 м/с, на побережье 7-11 м/с, порывы до 15 м/с. Утром будет холодно - от 2 до 8 градусов мороза. Местами температура опустится до 12 градусов мороза.

На Чудском озере в начале ночи будет преобладать северный ветер силой 2-5 м/с, после полуночи ожидается западный и северо-западный ветер 3-7 м/с, с порывами 10 м/с. Пройдет снег. Видимость варьируется от умеренной до плохой. Мороз 6-8 градусов.

В воскресенье погода будет облачной. Временами снег и поземная метель. Ветер северо-западный и западный, 4-9 м/с, порывы 13 метров в секунду, на побережье 8-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха повысится от -3 до +1 градуса.