Иран будет закупать истребители у России

В условиях санкций флот иранских ВВС стареет, и они изо всех сил пытаются получить запчасти, чтобы даже эти самолеты оставались в воздухе.

Иран заявил в ООН, что начал обращаться к странам с желанием купить истребители для замены самолетов времен ирано-иракской войны 1980-1988 годов.

Россия заявила, что готова продать их, когда в октябре 2020 года истек срок действия ограничений на покупку обычных вооружений, введенных в отношении Ирана в соответствии с резолюцией ООН 2231, сообщает информационное агентство IRNA.

«Истребители Су-35 технически приемлемы для Ирана», - говорится в заявлении.

В последние годы Тегеран укрепил связи с Москвой в ряде областей, включая военную.

Киев обвиняет Тегеран в поставке вооруженным силам России беспилотников Shahed-136, которые используются для ударов по гражданским объектам в Украине. Исламская Республика это отрицает.

Военное сотрудничество между Ираном и Россией также беспокоит США. Представитель Пентагона Джон Кирби еще в декабре предупреждал, что Россия, вероятно, начнет продавать Ирану свои истребители.

По словам Кирби, иранские летчики учатся летать на «Сухих» в России и что Тегеран получит самолеты в следующем году, что значительно укрепит его ВВС по сравнению с соседними странами.