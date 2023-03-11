Иран достиг соглашения о покупке истребителей Су-35 у России, сообщили государственные СМИ Ирана вчера вечером.
Иран будет закупать истребители у России
В условиях санкций флот иранских ВВС стареет, и они изо всех сил пытаются получить запчасти, чтобы даже эти самолеты оставались в воздухе.
Иран заявил в ООН, что начал обращаться к странам с желанием купить истребители для замены самолетов времен ирано-иракской войны 1980-1988 годов.
Россия заявила, что готова продать их, когда в октябре 2020 года истек срок действия ограничений на покупку обычных вооружений, введенных в отношении Ирана в соответствии с резолюцией ООН 2231, сообщает информационное агентство IRNA.
«Истребители Су-35 технически приемлемы для Ирана», - говорится в заявлении.
В последние годы Тегеран укрепил связи с Москвой в ряде областей, включая военную.
Киев обвиняет Тегеран в поставке вооруженным силам России беспилотников Shahed-136, которые используются для ударов по гражданским объектам в Украине. Исламская Республика это отрицает.
Военное сотрудничество между Ираном и Россией также беспокоит США. Представитель Пентагона Джон Кирби еще в декабре предупреждал, что Россия, вероятно, начнет продавать Ирану свои истребители.
По словам Кирби, иранские летчики учатся летать на «Сухих» в России и что Тегеран получит самолеты в следующем году, что значительно укрепит его ВВС по сравнению с соседними странами.
В настоящее время иранские вооруженные силы имеют в основном советские самолеты МиГ и Су, а также некоторые китайские самолеты. Отдельные американские истребители F-4 и F-5 были получены Ираном еще до Исламской революции 1979 года.