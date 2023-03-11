В пятницу вечером загорелась котельная лесопилки AS Viru-Nigula. В 17:28 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре. Поскольку его масштаб изначально был неизвестен, пожар расценили как происшествие третьей степени, на который реагируют большими силами.
В котельной лесопилки произошел пожар, спасатели отреагировали большими силами
Первой прибыла спасательная команда Кунда, затем спасательная команда Аасукалда и затем спасательная команда Раквере.
По словам руководителя спасательной команды Кунда Прийта Пилдена, загорелась наружная стена котельной и часть карниза крыши на площади десять квадратных метров. До прибытия пожарных работники лесопилки уже приступили к тушению пожара, но под обшивкой стен тлели очаги, также было видно пламя.
Спасатели приступили к демонтажным работам, чтобы найти очаги возгорания. После первоначальных работ они обнаружили внутри стены еще один очаг возгорания, который также был потушен.
Пожар был переквалифицирован на происшествие третьей степени, а вызванные спасатели из Ида-Вирумаа отправились назад в депо.
Работы по тушению закончились в 19:23. Котельная снова заработала. Причина возгорания пока не известна, она будет выявлена в ходе расследования. Никто не пострадал.