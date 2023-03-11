В котельной лесопилки произошел пожар, спасатели отреагировали большими силами

Первой прибыла спасательная команда Кунда, затем спасательная команда Аасукалда и затем спасательная команда Раквере.

По словам руководителя спасательной команды Кунда Прийта Пилдена, загорелась наружная стена котельной и часть карниза крыши на площади десять квадратных метров. До прибытия пожарных работники лесопилки уже приступили к тушению пожара, но под обшивкой стен тлели очаги, также было видно пламя.

Спасатели приступили к демонтажным работам, чтобы найти очаги возгорания. После первоначальных работ они обнаружили внутри стены еще один очаг возгорания, который также был потушен.

Пожар был переквалифицирован на происшествие третьей степени, а вызванные спасатели из Ида-Вирумаа отправились назад в депо.