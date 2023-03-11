Исследование: эстонские женщины финансово более дисциплинированы, чем мужчины

«Наше исследование показывает, что, хотя эстонские женщины чаще занимают деньги для покрытия своих повседневных расходов, они более дисциплинированы в своевременной оплате счетов. Это подчеркивает важность надежной стратегии управления кредитами, особенно, когда речь идет о людях, которые могут столкнуться с финансовыми трудностями», - сказала управляющий директор Intrum Baltics Ильва Валейка.

Согласно опросу, 51 процент мужчин в Эстонии не берет взаймы денег для оплаты своих ежемесячных расходов, и только 37 процентов женщин заявили то же самое. Несмотря на то, что женщины чаще занимают деньги, 72 процента женщин и 70 процентов мужчин ежемесячно откладывают некоторую сумму.

По словам Валейка, мужчины вновь оказались в более выгодном положении, когда речь идет об экономии денег. «Если в Эстонии 19 процентов респондентов: и мужчин, и женщин - откладывают в месяц менее 5 процентов от своей зарплаты, то 13 процентов женщин регулярно откладывают более 20 процентов. Среди тех, кто говорит, что после оплаты всех счетов, включая арендную плату, жилищный кредит, коммунальные платежи или погашение кредита и кредитной карты, у них остается более 50 процентов их месячной зарплаты, мужчин больше», - сказала Валейка и уточнила, что так отвечают 37 процентов эстонских мужчин и 30 процентов женщин.

Опрос Intrum также показал, что женщины более дисциплинированы, когда дело доходит до своевременной оплаты счетов: 85 процентов эстонских женщин и 84 процента мужчин заявили, что они своевременно оплачивали все свои счета за последние 12 месяцев. Среди тех, кто не оплатил вовремя более одного счета, 70 процентов женщин и менее половины опрошенных мужчин описали это как разовое событие. «Так, среди эстонцев, которые вовремя не оплачивали счета, 52 процента мужчин и только 30 процентов женщин признают, что неуплата носит регулярный характер», — сказала Валейка.