Департамент транспорта рекомендует в ближайшие часы воздержаться от поездок

Местами идет сильный снегопад, на дорогах образовались снежные валы. По прогнозу Агентства окружающей среды, толщина снежного покрова местами может достигать 18 сантиметров.

Как сообщил BNS Департамент транспорта, дорожные службы делают все возможное для расчистки дорог, на дороги выведена вся спецтехника, но на уборку снега потребуется время.

Департамент транспорта рекомендует воздержаться от поездок в сложных погодных условиях. Если все же нет возможности перенести поездку на более позднее время, водителям следует быть внимательными и выбирать стиль вождения, соответствующий дорожным условиям.

«Просим участников дорожного движения учесть, что зимние дорожные условия изменчивы, при планировании поездки важно резервировать больше времени, при необходимости снижать скорость движения, избегать опасных маневров и соблюдать дистанцию. Максимально допустимая скорость, безусловно, не подходит для движения в ветреную погоду, в условиях, когда на дорогах заносы и гололедица», - напомнил правила всем участникам дорожного движения Департамент транспорта.