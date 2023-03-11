ГАЛЕРЕЯ ⟩ На площади Вабадузе открылась фотовыставка о беженцах из Украины

По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, Эстония является страной, которая приняла больше всего военных беженцев из Украины в соотношении с численностью населения, большинство из них поселились именно в Таллинне. «За этими цифрами стоят человеческие судьбы, каждая из которых – особенная и заслуживает внимания. Целью проведения выставки является отметить, поддержать их и показать, что эти люди - полноценные члены общества, которые хотят внести свой вклад в развитие страны и которым здесь рады», - добавил Оя.

Фотовыставка, помимо демонстрации портретов прибывших в Эстонию беженцев, рассказывает и истории людей - кто они, какой была их жизнь в Украине, где они жили и работали. Также выставка пробует дать ответ на вопрос, как они освоились в Эстонии, где поселились и нашли работу, а также как они себя видят через пять лет. Социально-культурный проект проводит Таллинн, он реализуется с привлечением фотографов из числа военных беженцев из Украины.