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ЧВК «Вагнер» вербуют наемников в школах и детских спортклубах

rus.postimees.ee
ЧВК «Вагнер» вербуют наемников в школах и детских спортклубах
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Евгений Пригожин.
Евгений Пригожин. Фото: Getty Images

Евгений Пригожин, один из основателей частной военной компании «Вагнер», объявил об открытии центров по набору наемников. По данным информационного агенства «Тайга.Инфо» подобные центры открылись во множестве школ и детских спортивных клубах.

Сибирское информационное агенство пишет, что о наличии филиалов ЧВК по найму боевиков в регионе известно давно. Даже более: в крупных городах региона реклама появилась в том числе и на общественном транспорте.

В заявлении Пригожина названы шесть новых точек в Сибири, ранее действовавших как обычные спортклубы.

В Новосибирске вербовщики расположились в офисе «Силового единства Сибири». 

В Омске вербовщики обосновались в клубе «Десантник» прямо в здании гимназии №147. Клуб называет себя православным спортивно-патриотическим клубом». Там занимается, в том числе младшая группа, однако это не стало препятствием для открытия там центра найма ЧВК.

«Тем, кто хочет служить в рядах "оркестрантов", придётся пройти ряд тестов, который покажет уровень физподготовки. Гостям центра расскажут, как вступить в ряды ЧВК, и предоставят другую интересующую информацию», — заявили в клубе.

В Барнауле также указан центр вербовки в муниципальном детском образовательном учреждении — в филиале спортивной школы олимпийского резерва №3. Он называется «Боевые перчатки» и считается старейшим боксерским клубом в городе.

В Иркутске предлагают вступать в наемники через спортивный клуб «Профи», что находится прямо в здании федерального учреждения «Государственное училище олимпийского резерва Иркутска».

В Красноярске в ЧВК «Вагнер» предлагают вступать в клубе «Сибирского центра русского боевого искусства», где занимаются рукопашным боем с детьми, начиная от четырех лет.

В Чите ЧВК «Вагнер» предлагает обращаться в клуб «Островский», где также занимаются и дети.

В списке представлены только шесть из 42 заявленных Пригожиным новых центров найма.

«Вагнер» вне закона

Наемничество запрещено в РФ на законодательном уровне (статья 359 УК, по которой для наемников предусмотрено до 15 лет колонии, а для вербовщиков — до 18 лет, с использованием служебного положения — до 20 лет лишения свободы).

Некоторые российские политические деятели на федеральном уровне пытаются легализовать ЧВК, однако в правительстве РФ уже заявили, что это противоречит части 5 ст. 13 Конституции РФ.

ЧВК «Вагнер» принимает активное участие в военной агрессии России против Украины. Использование наемников в военном конфликте запрещено на международном уровне.

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