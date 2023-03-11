ЧВК «Вагнер» вербуют наемников в школах и детских спортклубах

Сибирское информационное агенство пишет, что о наличии филиалов ЧВК по найму боевиков в регионе известно давно. Даже более: в крупных городах региона реклама появилась в том числе и на общественном транспорте.

В заявлении Пригожина названы шесть новых точек в Сибири, ранее действовавших как обычные спортклубы.

В Новосибирске вербовщики расположились в офисе «Силового единства Сибири».

В Омске вербовщики обосновались в клубе «Десантник» прямо в здании гимназии №147. Клуб называет себя православным спортивно-патриотическим клубом». Там занимается, в том числе младшая группа, однако это не стало препятствием для открытия там центра найма ЧВК.

«Тем, кто хочет служить в рядах "оркестрантов", придётся пройти ряд тестов, который покажет уровень физподготовки. Гостям центра расскажут, как вступить в ряды ЧВК, и предоставят другую интересующую информацию», — заявили в клубе.

В Барнауле также указан центр вербовки в муниципальном детском образовательном учреждении — в филиале спортивной школы олимпийского резерва №3. Он называется «Боевые перчатки» и считается старейшим боксерским клубом в городе.

В Иркутске предлагают вступать в наемники через спортивный клуб «Профи», что находится прямо в здании федерального учреждения «Государственное училище олимпийского резерва Иркутска».

В Красноярске в ЧВК «Вагнер» предлагают вступать в клубе «Сибирского центра русского боевого искусства», где занимаются рукопашным боем с детьми, начиная от четырех лет.

В Чите ЧВК «Вагнер» предлагает обращаться в клуб «Островский», где также занимаются и дети.

В списке представлены только шесть из 42 заявленных Пригожиным новых центров найма.