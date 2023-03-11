Евгений Пригожин, один из основателей частной военной компании «Вагнер», объявил об открытии центров по набору наемников. По данным информационного агенства «Тайга.Инфо» подобные центры открылись во множестве школ и детских спортивных клубах.
ЧВК «Вагнер» вербуют наемников в школах и детских спортклубах
Сибирское информационное агенство пишет, что о наличии филиалов ЧВК по найму боевиков в регионе известно давно. Даже более: в крупных городах региона реклама появилась в том числе и на общественном транспорте.
В заявлении Пригожина названы шесть новых точек в Сибири, ранее действовавших как обычные спортклубы.
В Новосибирске вербовщики расположились в офисе «Силового единства Сибири».
В Омске вербовщики обосновались в клубе «Десантник» прямо в здании гимназии №147. Клуб называет себя православным спортивно-патриотическим клубом». Там занимается, в том числе младшая группа, однако это не стало препятствием для открытия там центра найма ЧВК.
«Тем, кто хочет служить в рядах "оркестрантов", придётся пройти ряд тестов, который покажет уровень физподготовки. Гостям центра расскажут, как вступить в ряды ЧВК, и предоставят другую интересующую информацию», — заявили в клубе.
В Барнауле также указан центр вербовки в муниципальном детском образовательном учреждении — в филиале спортивной школы олимпийского резерва №3. Он называется «Боевые перчатки» и считается старейшим боксерским клубом в городе.
В Иркутске предлагают вступать в наемники через спортивный клуб «Профи», что находится прямо в здании федерального учреждения «Государственное училище олимпийского резерва Иркутска».
В Красноярске в ЧВК «Вагнер» предлагают вступать в клубе «Сибирского центра русского боевого искусства», где занимаются рукопашным боем с детьми, начиная от четырех лет.
В Чите ЧВК «Вагнер» предлагает обращаться в клуб «Островский», где также занимаются и дети.
В списке представлены только шесть из 42 заявленных Пригожиным новых центров найма.
«Вагнер» вне закона
Наемничество запрещено в РФ на законодательном уровне (статья 359 УК, по которой для наемников предусмотрено до 15 лет колонии, а для вербовщиков — до 18 лет, с использованием служебного положения — до 20 лет лишения свободы).
Некоторые российские политические деятели на федеральном уровне пытаются легализовать ЧВК, однако в правительстве РФ уже заявили, что это противоречит части 5 ст. 13 Конституции РФ.
ЧВК «Вагнер» принимает активное участие в военной агрессии России против Украины. Использование наемников в военном конфликте запрещено на международном уровне.