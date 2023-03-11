42-летняя женщина погибла в аварии на квадроцикле в волости Тюри

Полиция получила сообщение о трагическом происшествии незадолго до 5 часов вечера. Оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Максим Корзин сообщил, что, по предварительным данным, погибшая ехала с группой на квадроцикле, вылетела с дороги, после чего она вместе с транспортным средством упала в кювет.

«К сожалению, ее травмы были настолько тяжелыми, что спасти ее жизнь не удалось, и она скончалась на месте. Полиция выражает искренние соболезнования родным и близким женщины», - сказал Корзин. Все подробности инцидента пока выясняются.