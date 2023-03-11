Postimees в Тбилиси ⟩ Народ продолжает волну протестов в столице Грузии

Правящая коалиция в грузинском парламенте едва успела под напором народа вычеркнуть из повестки дня обсуждение нового законопроекта, как тот же самый народ, уже чувствующий себя в здании парламента как дома, включился следующий проект - проект об обязательной воинской повинности для студентов.