Правящая коалиция в грузинском парламенте едва успела под напором народа вычеркнуть из повестки дня обсуждение нового законопроекта, как тот же самый народ, уже чувствующий себя в здании парламента как дома, включился следующий проект - проект об обязательной воинской повинности для студентов.
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Postimees в Тбилиси ⟩ Народ продолжает волну протестов в столице Грузии
Народ продолжает волну протестов в столице Грузии
И снова молодежь в действии. Оппозиционные партии, усердно ругающие правительство и правящую коалицию, обвиняемую в пророссийской направленности, не сидят сложа руки, а используют возможность выразить свое недовольство.
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