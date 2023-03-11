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Postimees в Тбилиси ⟩ Народ продолжает волну протестов в столице Грузии

Маргус Мартин Мадис Вельтман
Народ продолжает волну протестов в столице Грузии
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Фото: Madis Veltman

Правящая коалиция в грузинском парламенте едва успела под напором народа вычеркнуть из повестки дня обсуждение нового законопроекта, как тот же самый народ, уже чувствующий себя в здании парламента как дома, включился следующий проект - проект об обязательной воинской повинности для студентов.

И снова молодежь в действии. Оппозиционные партии, усердно ругающие правительство и правящую коалицию, обвиняемую в пророссийской направленности, не сидят сложа руки, а используют возможность выразить свое недовольство.

Журналисты Postimees, пообщавшиеся с народом, услышали часто звучавшее в последние дни мнение: что бы ни выдумывала нынешняя элита, их идеи не выделяются особой важностью в глазах граждан и не получают поддержки.

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