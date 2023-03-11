Кремниевая долина ⟩ В США обанкротился один из крупнейших банков

Silicon Valley Bank являлся одним из крупнейших банков Кремнеевой долины, а также один из самых известных кредиторов в мире технологических стартапов. Активы Silicon Valley оценивались в 209 миллиардов долларов, по этому показателю он входил в первую двадцатку банковской системы США.

Аналитики считают, что на банкротство повлияла высокая процентная ставка Федеральной резервной системы. Следом за закрытием банка последовал обвал на фондовых рынках, что вызвало волну ажиотажа среди инвесторов.

Как пишет The New York Times, банк получал деньги высокотехнологичных стартапов, что привлекло средства венчурных капиталистов. Часть депозитов Silicon Valley сохранял на своих счетах, остальную же часть инвестировал, в основном в долгосрочные государственные и ипотечные облигации, что приносило скромную, но стабильную доходность.

Стратегия работала хорошо в течение многих лет: с 49 миллиардов долларов в 2018 году активы банка удвоились до 102 миллиардов в конце 2020-го. В 2021-м они составили уже 189,2 миллиарда, поскольку стартапы и технологические компании привлекли рекордный объем инвестиций во время пандемии.

Silicon Valley купил огромное количество облигаций незадолго до того, как Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки. Активы банка становились менее привлекательными по мере роста ставок, поскольку прибыль от только что выпущенных государственных облигаций была выше.

К краху привело то, что клиенты банка в панике начали массово снимать свои деньги со счетов. В последствии отток средств вынудил банк начать продавать часть своих активов, в результате чего потерял около двух миллиардов долларов. Это привело к новой панике, но уже со стороны венчурных фирм, которые посоветовали компаниям вывести свои деньги из банка.