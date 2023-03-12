В ЕС запретили Tiktok на служебных телефонах. В чем причина?

В Эстонии Tiktok уже два года запрещен на мобильных телефонах официальных лиц. Если властям и министерствам приходится пользоваться Tiktok, например, потому что они сами ведут там каналы для общения с населением, то для этих целей должны использоваться отдельные устройства. В то же время эстонское правительство дало понять, что частным лицам только суд может полностью запретить пользоваться этим приложением.

В Германии запрет на использование приложения Tiktok на служебных устройствах действует в отдельных государственных учреждениях. В других учреждениях, таких как МВД, решили не предлагать это приложение во внутреннем магазине приложений, которым пользуются для установки программ на служебные устройства. Однако общего запрета на Tiktok для государственных учреждений в Германии не существует. Министерство здравоохранения даже имеет свой собственный канал на Tiktok - но на отдельных устройствах, не подключенных к серверам министерства.

А что в других странах?