Вс, 12.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Эстонии прошел чемпионат по судоку

Маарит Нымм
, репортер
В Эстонии прошел чемпионат по судоку
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Фото: Maarit Nõmm / Järva Teataja

На прошедшем в деревне Вескисилла чемпионате Эстонии по судоку победил чемпион мира Тийт Вунк. Его победа не преподнесла никаких сюрпризов, но уровень остальных участников становится все выше и выше.

По словам главного организатора соревнования Яануса Лайдна, о высоком уровне решения судоку свидетельствует уже тот факт, что в раунде с множественным выбором, где нужно было решить как можно больше задач за определенное время, шесть участников достигли максимальный результат. «Когда мы начинали чемпионат 18 лет назад, никто не мог этого сделать», - сказал он.

Тийт Вунк, который входит в число лучших игроков в судоку в мире, продолжает находить мотивацию для участия в чемпионатах Эстонии. «Формат наших соревнований таков, что ошибка может стоить первого места. Тийт это хорошо знает, и чтобы не ошибиться, ему тоже приходится много работать», - сказала Лайдна.

Ключевые слова
Наверх