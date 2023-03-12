ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Эстонии прошел чемпионат по судоку

По словам главного организатора соревнования Яануса Лайдна, о высоком уровне решения судоку свидетельствует уже тот факт, что в раунде с множественным выбором, где нужно было решить как можно больше задач за определенное время, шесть участников достигли максимальный результат. «Когда мы начинали чемпионат 18 лет назад, никто не мог этого сделать», - сказал он.