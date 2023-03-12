Скандал в Великобритании: известного ведущего отстранили из-за твита о мигрантах

«Если вы прибудете сюда нелегально, вы не сможете здесь остаться. Вас задержат и депортируют в вашу родную страну, если она является безопасной, или в третью безопасную страну - такую, как Руанда», - заявила глава Хоум-офиса.

Лодка с мигрантами Фото: Getty Images

По словам Браверман, почти все просители убежища прибывают в Британию через другие безопасные страны, но вместо того, чтобы оставаться там и добиваться статуса беженца в этих странах, они пользуются услугами контрабандистов, за большие деньги перевозящих нелегалов к берегам Британии.

«Наша система прошений об убежище не справляется», - сказала Браверман, имея в виду очередь из 166 тыс. заявок, накопившихся в Хоум-офисе за несколько лет при острой нехватке сотрудников.

«За гранью добра и зла»

Радикальное предложение автоматически депортировать всех нелегалов вызвало бурю критики со стороны оппозиции, гуманитарных организаций и известных личностей, назвавших его жестоким, невыполнимым на практике и нарушающим международное законодательство.

К этим голосам присоединился и Гари Линекер, который запостил в твиттере видео с заявлением Браверман, сопроводив его комментарием: «Боже мой, это за гранью добра и зла».