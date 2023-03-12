Обманный маневр ⟩ Простестуя против э-голосования, Хельме преследует совсем другую цель

Одним из возражений против электронных выборов является то, что они уникальны для Эстонии. За электронными выборами в Эстонии неоднократно наблюдали специалисты ОБСЕ, а в 2021 году KPMG провела аудит процесса.

Одним из критических замечаний в адрес электронных выборов является то, что они уникальны для Эстонии. Однако это не означает, что такой метод голосования не признан на международном уровне или не проходил проверку с участием иностранных экспертов. Эстонским электронным выборам неоднакратно давали оценку специалисты ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - прим.ред.), а в 2021 году KPMG провела аудит процесса.

В делах, касающихся сеяния недоверия к государственным институтам Эстонии, EKRE под руководством Хельме, возможно, еще большие мастера, чем был Сависаар.

На самом деле, вопрос электронных выборов в первую очередь связан не с техническими деталями. Это скорее вопрос доверия как основы демократического общества. Этому была посвящена статья Кюлли Таро, вышедшая в Postimees на прошлой неделе (Postimees, 9.03).

Самый большой риск электронного голосования заключается в том, что доверие может быть подорвано путем подчеркивания относительной новизны процесса и незнания технических аспектов. Это одна из причин, почему мы без энтузиазма приняли безопасное электронное голосование с точки зрения технической реализации.

В делах, касающихся сеяния недоверия к государственным институтам Эстонии, EKRE под руководством Хельме, возможно, еще большие мастера, чем был Сависаар. Как написал Мейнхард Пулк о Мартине Хельме в рубрике «Лицо недели»: легче спустить всех собак на электронное голосование, чем признать допущенные ошибки.