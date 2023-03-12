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Обманный маневр ⟩ Простестуя против э-голосования, Хельме преследует совсем другую цель

Postimees
Простестуя против э-голосования, Хельме преследует совсем другую цель
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Электронное голосование. Фото иллюстративное.
Электронное голосование. Фото иллюстративное. Фото: David Keyton
  • Жители Эстонии освоили электронное голосование и доверяют ему
  • Помимо этого, наши электронные выборы получили также междуродное признание
  • Эстония – правовое государство, для разрешения протестов на выборах есть соответствующая процедура

Выборы в Рийгикогу этого года достигли долгожданного рубежа: впервые э-голосов было больше, чем бумажных бюллетеней. О чем это говорит? Во-первых, о том, что люди освоили электронные выборы. А во-вторых, о том, что избиратели доверяют способу электронного голосования.

В Эстонии очень удобная для избирателей система голосования. В частности, электронное голосование расширяет возможности участия в выборах для людей с более мобильным образом жизни. Находитесь за границей или в сельской местности в день голосования и не можете добраться до избирательного участка? Это не проблема, если вы заранее озаботились этим и у вас под рукой будет компьютер.

В своей статье в субботней газете (газета Postimees на эстонском языке продолжает выходить еженедельно - прим.ред.) Кристер Киви рассматривает техническую сторону электронных выборов, а также ключевым вопросом являются связанные с ними подозрения. Однако контраргумент против электронных выборов существовал с самого начала. Заявление покойного Эдгара Сависаара от 2015 года о том, что Центристская партия никогда не выиграет парламентские выборы в Эстонии в случае проведения их электронным путем, уже стало классикой.

Утверждение Сависаара о том, что электронные выборы ненадежны, не подтвердилось, скорее все происходит наоборот. Однако, как и в случае с традиционными выборами, безопасность электронных выборов никогда не может быть гарантирована на сто процентов и окончательно. Все избирательные процедуры подвергаются тщательной проверке, анализу и совершенствованию. Потенциальные кибер-атаки предотвращаются.

Конечно, жаль, что Рийгикогу не смог сформулировать рекомендации Верховного суда о более точных правилах электронного голосования в закон, но это не дает основания утверждать, что электронным выборам нельзя доверять.

Одним из возражений против электронных выборов является то, что они уникальны для Эстонии.  За электронными выборами в Эстонии неоднократно наблюдали специалисты ОБСЕ, а в 2021 году KPMG провела аудит процесса.

Одним из критических замечаний в адрес электронных выборов является то, что они уникальны для Эстонии. Однако это не означает, что такой метод голосования не признан на международном уровне или не проходил проверку с участием иностранных экспертов. Эстонским электронным выборам неоднакратно давали оценку специалисты ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - прим.ред.), а в 2021 году KPMG провела аудит процесса.

В делах, касающихся сеяния недоверия к государственным институтам Эстонии, EKRE под руководством Хельме, возможно, еще большие мастера, чем был Сависаар.

Доступны аудиты Государственной избирательной службы и отчеты ОБСЕ, а также возможности проверки электронного голосования. Любой желающий может ознакомиться с ними.

На самом деле, вопрос электронных выборов в первую очередь связан не с техническими деталями. Это скорее вопрос доверия как основы демократического общества. Этому была посвящена статья Кюлли Таро, вышедшая в Postimees на прошлой неделе (Postimees, 9.03).

Самый большой риск электронного голосования заключается в том, что доверие может быть подорвано путем подчеркивания относительной новизны процесса и незнания технических аспектов. Это одна из причин, почему мы без энтузиазма приняли безопасное электронное голосование с точки зрения технической реализации.

В делах, касающихся сеяния недоверия к государственным институтам Эстонии, EKRE под руководством Хельме, возможно, еще большие мастера, чем был Сависаар. Как написал Мейнхард Пулк о Мартине Хельме в рубрике «Лицо недели»: легче спустить всех собак на электронное голосование, чем признать допущенные ошибки.

Эстония является правовым государством, и протесты, связанные с выборами, разрешаются в соответствии с установленной процедурой. В конце концов, Мартину Хельме, вероятно, остается только тянуть время - до тех пор, пока члены и сторонники EKRE не забудут о его поражении на выборах.

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