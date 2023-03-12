Над Эстонией пролетел американский бомбардировщик, который приблизился к России

С начало бомбардировщик летел над Балтийским морем, но развернулся у российского острова Гогланд и полетел в Эстонию. Он пролетел над Тарту, после чего отправился в Латвию и Литву.

«Четкое сообщение от американского самолета B-52 у Гогланда. Гогланд - один из самых стратегически важных островов Европы, где Россия в первую очередь расширила свою военную мощь», - написал в Twitter директор Института внешней политики Финляндии Мика Аалтола. Он добавил, что данный полет - ответ на действия России в Арктике и у Аляски.