ИНТЕРВЬЮ ⟩ Философ Жижек: «Россияне не враги. Россия – очень травматизированная, разделенная страна»

При этом я не защищаю западный неолиберализм: в каком-то смысле он причина того, что неофашистские режимы снова возникли. Это прозвучит немного по-сталински, но любая критика должна начинаться с самокритики. Трагедия России в том, что в 1990-х Запад пытался силком навязать ей неолиберальную модель. Прямой результат - Путин и война.

- Как вы считаете, как международное сообщество, а также Россия и Украина могут использовать опыт расследования военных преступлений в Югославии, когда война закончится?

- Россия гораздо более крупное государство, чем Югославия. Без тотальных изменений в мире я не вижу возможности того, что специальный самолет доставит Путина, Медведева и других в Гаагу [на международный трибунал].

В конце 1980-х годов, когда Югославия начала разваливаться, Запад оказывал давление, чтобы государство осталось единым. Европейские и американские политики боялись, и вполне обоснованно, что из-за распада начнется война. Теперь это произошло и с бывшим СССР - просто с опозданием на 30 лет. Да, основы катастрофы лежат в ельцинской эпохе. Я говорю это со всей симпатией к Ельцину. Он совершил почти чудо, не допустив гражданской войны. Но в 1993 году во время расстрела Белого дома зародились ростки нынешнего российского авторитаризма.

- Что, по вашему мнению, произойдет, когда война закончится? Действительно ли Россия обречена на поражение, а режим Путина - на падение?

- Не обязательно. Я всегда немного пессимист. А что, если Россия продолжит удерживать захваченные территории Украины, параллельно республиканцы выиграют выборы в США, а в Западной Европе увеличится социальное недовольство? Люди просто устанут. Для меня тот факт, что спустя почти год сопротивление Украины продолжается, - настоящее чудо. Да на самом Западе уже все выдохлись, хотя напрямую в войне не участвуют.

Более того, Путин очень прагматичен. Я думаю, что он будет хвататься за возможность сохранить власть до последнего. Грустно, но единственный выход - сохранять терпение и не использовать «язык победы»: «разгромить Россию, уничтожить Путина». Важнее то, что Украина обязательно должна выжить как независимое государство. Это в долгосрочной перспективе будет полезно и для России.