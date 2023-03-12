За сутки в четырех ДТП в Эстонии погиб один и пострадали трое человек

Самая серьезная авария дня произошла в 16:55 в деревне Кандлику волости Тюри Ярваского уезда, где 42-летняя женщина ехала на квадроцикле по лесной тропинке, но съехала в кювет. Квадроцикл смертельно травмировал женщину, она погибла на месте происшествия.

В 17:23 на автобусной остановке Сирби на улице Копли в Таллинне 55-летний мужчина за рулем Škoda Octavia сбил на переходе 68-летнюю женщину. Скорая помощь доставила пострадавшую в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 18:40 в волости Раквере Ляэне-Вируского уезда, на 101-м километре шоссе Таллинн-Нарва, 42-летний мужчина на Volkswagen Passat повернул влево и столкнулся со встречным Volkswagen Touran, которым управлял 64-летний мужчина. В аварии пострадала 52-летняя пассажирка автомобиля «Фольксваген», скорая помощь доставила ее в Ида-Вирускую центральную больницу.