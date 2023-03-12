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За сутки в четырех ДТП в Эстонии погиб один и пострадали трое человек

BNS
За сутки в четырех ДТП в Эстонии погиб один и пострадали трое человек
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Скорая помощь. Фото иллюстративное.
Скорая помощь. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В субботу на дорогах и улицах в Эстонии произошло четыре тяжелых дорожно-транспортных происшествия, в которых погиб один человек и трое получили ранения.

Самая серьезная авария дня произошла в 16:55 в деревне Кандлику волости Тюри Ярваского уезда, где 42-летняя женщина ехала на квадроцикле по лесной тропинке, но съехала в кювет. Квадроцикл смертельно травмировал женщину, она погибла на месте происшествия.

В 17:23 на автобусной остановке Сирби на улице Копли в Таллинне 55-летний мужчина за рулем Škoda Octavia сбил на переходе 68-летнюю женщину. Скорая помощь доставила пострадавшую в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 18:40 в волости Раквере Ляэне-Вируского уезда, на 101-м километре шоссе Таллинн-Нарва, 42-летний мужчина на Volkswagen Passat повернул влево и столкнулся со встречным Volkswagen Touran, которым управлял 64-летний мужчина. В аварии пострадала 52-летняя пассажирка автомобиля «Фольксваген», скорая помощь доставила ее в Ида-Вирускую центральную больницу.

В 23:15 на перекрестке Раннамыйза шоссе и Вана-Раннамыйза в Таллинне, 32-летний мужчина на Toyota Auris неосмотрительно выехал со второстепенной дороги на главную и столкнулся с Volkswagen Passat, за рулем которого был 53-летний мужчина. Скорая помощь доставила пострадавшего водителя Toyota в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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