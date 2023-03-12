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ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Победа на выборах в Рийгикогу – не то же самое, что победа на Олимпийских играх

Аймар Алтосаар
, журналист
Победа на выборах в Рийгикогу – не то же самое, что победа на Олимпийских играх
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Кая Каллас. Автор: Йохан Элм
Кая Каллас. Автор: Йохан Элм Фото: Johan Elm

Большая победа - большие ожидания. Победа на выборах с таким отрывом может вскружить человеку голову, однако, Кая Каллас пообещала быть скромной (вне зависимости от количества полученных голосов - прим.ред.), и это вселяет надежду.

Для спортсмена олимпийская победа - это исполнение всех его мечтаний, достойная награда за все его усилия, боль и труд. В политике чувство триумфа возникает в первый день победы на выборах, но после того, как шампанское выпито, и работа начинает кипеть, победитель обязан тянуть «государственную повозку», что может быть невообразимо сложно в условиях кризиса. Впрочем, поскользнуться можно, даже не дойдя до повозки, как это случилось с Каллас четыре года назад, когда она с ужасом наблюдала за тем, как - говоря олимпийскими аналогиями - серебряный и бронзовый призеры, с худшим, чем у нее, результатом на выборах, по сути, отняли ее «золото».

На этот раз ничего подобного не произошло, Кая Каллас выиграла выборы с заметным отрывом, а сама она оказалась более опытной, более зрелой и более мудрой, как говорят ее конкуренты, не вошедшие в новую коалицию. Каллас всегда была отличным магнитом для голосов, начиная с 2011 года, когда она набрала более 7 000 голосов, впервые выдвинув свою кандидатуру в парламент, и далее по нарастающей до более чем 30 000 голосов в этом году.

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