ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Победа на выборах в Рийгикогу – не то же самое, что победа на Олимпийских играх

Для спортсмена олимпийская победа - это исполнение всех его мечтаний, достойная награда за все его усилия, боль и труд. В политике чувство триумфа возникает в первый день победы на выборах, но после того, как шампанское выпито, и работа начинает кипеть, победитель обязан тянуть «государственную повозку», что может быть невообразимо сложно в условиях кризиса. Впрочем, поскользнуться можно, даже не дойдя до повозки, как это случилось с Каллас четыре года назад, когда она с ужасом наблюдала за тем, как - говоря олимпийскими аналогиями - серебряный и бронзовый призеры, с худшим, чем у нее, результатом на выборах, по сути, отняли ее «золото».