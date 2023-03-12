Государственный суд рассмотрит жалобу по делу Сергея Середенко

«Это не просто хороший знак, это очень мощный сигнал того, что как минимум в какой-то части аргументы защиты обоснованы, а логика обвинения и судов ошибочна. Как минимум в части», – прокомментировал в воскресенье корреспонденту Rus.ERR защитник Сергея Середенко, присяжный адвокат Владимир Садеков.

По версии следствия, Сергей Середенко с 2009 года и до своего задержания в марте 2021 года сознательно установил и поддерживал отношения против Эстонской Республики с семью лицами, действующими в интересах и от имени российских госорганов.