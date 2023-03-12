Государственный суд на этой неделе принял в производство поданную адвокатом кассационную жалобу по уголовному делу юриста-общественника Сергея Середенко, который судами первых двух инстанций был признан виновным в антигосударственной деятельности.
Государственный суд рассмотрит жалобу по делу Сергея Середенко
«Это не просто хороший знак, это очень мощный сигнал того, что как минимум в какой-то части аргументы защиты обоснованы, а логика обвинения и судов ошибочна. Как минимум в части», – прокомментировал в воскресенье корреспонденту Rus.ERR защитник Сергея Середенко, присяжный адвокат Владимир Садеков.
По версии следствия, Сергей Середенко с 2009 года и до своего задержания в марте 2021 года сознательно установил и поддерживал отношения против Эстонской Республики с семью лицами, действующими в интересах и от имени российских госорганов.
22 сентября прошлого года Харьюский уездный суд приговорил его к 5,5 годам тюрьмы. 19 декабря этот приговор оставил без изменений Таллиннский окружной суд. 17 января на решение окружного суда была подана кассационная жалоба.