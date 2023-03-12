Пассажиры таллиннского общественного транспорта забывают в нем удивительные вещи

Чаще всего пассажиры теряют или забывают в общественном транспорте шарфы, шапки, перчатки, очки, сумки, а также документы и другие ценные вещи.

По словам директора службы по обслуживанию TLT Ханнеса Фальтена, с начала года пассажиры оставляли свои вещи в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев 669 раз. Среди самых частых находок – различные сумки, детские рюкзаки, шапки, перчатки, а также более ценные вещи, такие как мобильные телефоны, кошельки и даже музыкальные инструменты.

«Учитывая, что более 100 миллионов пассажиров ежегодно пользуются общественным транспортом, неудивительно, что в общественном транспорте забывают различные предметы. Например, в настоящее время в нашем бюро находок находится 458 предметов, ожидающих своего владельца. В то время как большинство вещей обычные, так сказать, в зависимости от сезона – такие как разные предметы одежды или мобильные телефоны, планшеты и документы, также есть у нас и одна удивительная находка – это наконечник от старой кирки,», – сказал Фальтен, добавив, что в общественном транспорте водители находили, например, контрабас, бас-гитару, скрипку, усилитель для гитары, а также устройство для отслеживания апное во сне, костюм пирата и даже небольшой шкаф.

По словам директора по обслуживанию TLT, в конце рабочего дня водители общественного транспорта проверяют сиденья и пол транспортного средства, собирают найденные вещи и передают их диспетчерам, которые, в свою очередь, регистрируют утерянные вещи.

«К сожалению, многие пассажиры, потеряв что-то, тут же прощаются со своим имуществом. Около 25 процентов вещей быстро находят дорогу обратно к хозяину, 17 процентов мы передаем в полицию», – поясняет Ханнес Фальтен, добавляя, что, если вы забыли какие-то личные вещи в автобусе, трамвае или троллейбусе, не отчаивайтесь, ведь с помощью доброжелательных пассажиров и водителей вы сможете отыскать свои перчатки, зонт или даже кошелек с документами. «Добропорядочных и честных граждан больше, чем мы думаем. Итак, если вы что-то нашли или потеряли, обязательно свяжитесь с TLT, и мы сделаем все возможное, чтобы вам помочь. В значительной степени счастливое возвращение потерянной вещи домой зависит скорее от владельца. Мелкие вещи, такие как перчатки, шапки и шарфы, часто остаются без хозяев, потому что люди не удосуживаются их искать», – сказал Ханнес Фальтен.