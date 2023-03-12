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Молодой водитель погиб, съехав на мотосанях с дороги

rus.postimees.ee
Молодой водитель погиб, съехав на мотосанях с дороги
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Траурная свеча. Фото иллюстративное.
Траурная свеча. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

В деревне Кенни волости Кехтна (Рапламаа) погиб съехавший с дороги на мотосанях 35-летний мужчина.

Информация о трагическом происшествии поступила в полицию сегодня около часа ночи. По словам оперативного руководителя Ляэнеской префектуры Максима Корзина, авария произошла на пятом километре шоссе Локута-Кынну, где, по предварительным данным, 35-летний мужчина не справился с управлением мотосаней, съехал с дороги и погиб. «К сожалению, травмы мужчины оказались настолько тяжелыми, что он скончался на месте. Полиция приносит соболезнования родственникам погибшего», – сказал Корзин.

Все подробности произошедшего будут выяснены в ходе дальнейшего разбирательства.

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