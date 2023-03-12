Молодой водитель погиб, съехав на мотосанях с дороги

Информация о трагическом происшествии поступила в полицию сегодня около часа ночи. По словам оперативного руководителя Ляэнеской префектуры Максима Корзина, авария произошла на пятом километре шоссе Локута-Кынну, где, по предварительным данным, 35-летний мужчина не справился с управлением мотосаней, съехал с дороги и погиб. «К сожалению, травмы мужчины оказались настолько тяжелыми, что он скончался на месте. Полиция приносит соболезнования родственникам погибшего», – сказал Корзин.