Государство инвестирует 70 миллионов евро в развитие жилой среды

В апреле местным самоуправлениям, фондам и некоммерческим объединениям будет предоставлена возможность подать заявки на финансирование сферы услуг и создания более доступного общественного городского пространства.

За финансированием также могут обратиться региональные предприятия канализации и водоснабжения, планирующие строительство объектов коммунального водоснабжения, канализации и очистных сооружений.

«Эстония столкнулась с большим вызовом в региональной политике. За пределами Таллинна и Харьюского уезда население Эстонии быстро сокращается, но так больше не должно продолжаться», - подчеркнула Сольман.

Местным самоуправлением с уменьшающимся населением считается город или волость, прирост населения которых составляет менее 10 процентов за последние пять лет. В целевую зону меры не входят городские районы Таллинна и Тарту.

Минимальная сумма дотации составляет 400 000 евро, а максимальная сумма составляет 1,5 миллиона евро на проект. Если в случае проекта сотрудничества заявителем гранта и партнером является местное самоуправление, то максимальная сумма пособия увеличивается на 1,5 миллиона евро для каждого местного самоуправления, участвующего в проекте.

В уездах Ида-Вирумаа, Выру, Пыльва и Валга максимальная ставка пособия может составлять до 70 процентов, в остальных регионах Эстонии – до 60 процентов от стоимости оправданных расходов.