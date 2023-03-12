POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Глава Совета безопасности Украины: России стоит перенести столицу на 4000 километров восточнее Москвы

«Россия поступила бы правильно, если бы перенесла свою столицу в Кызыл-Яр», - сказал Данилов. Место, где русские основали Красноярск в XVII веке, монголы называли Кызыл-Яром. Красноярск - крупнейший город Восточной Сибири, расположенный в 4000 км к востоку от Москвы.

«Для Россиян, как потомков Золотой Орды, было бы естественно иметь там свою столицу. Им нечего делать в Европе. Они не принадлежат к семье европейских народов. То, что Россия считается европейской страной - одна из главных ошибок, допущенных на Западе. Это азиатская страна», - сказал Данилов.