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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Глава Совета безопасности Украины: России стоит перенести столицу на 4000 километров восточнее Москвы

Яанус Пийрсалу Дмитрий Котюх
Глава Совета безопасности Украины: России стоит перенести столицу на 4000 километров восточнее Москвы
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Алексей Данилов.
Алексей Данилов. Фото: Dmitri Kotjuh

Идеальным исходом войны будет то, если Россия перенесет столицу из Москвы в Красноярск, заявил в интервью Postimees секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Россия поступила бы правильно, если бы перенесла свою столицу в Кызыл-Яр», - сказал Данилов. Место, где русские основали Красноярск в XVII веке, монголы называли Кызыл-Яром. Красноярск - крупнейший город Восточной Сибири, расположенный в 4000 км к востоку от Москвы.

«Для Россиян, как потомков Золотой Орды, было бы естественно иметь там свою столицу. Им нечего делать в Европе. Они не принадлежат к семье европейских народов. То, что Россия считается европейской страной - одна из главных ошибок, допущенных на Западе. Это азиатская страна», - сказал Данилов.

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