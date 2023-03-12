Идеальным исходом войны будет то, если Россия перенесет столицу из Москвы в Красноярск, заявил в интервью Postimees секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Для подписчиков
POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Глава Совета безопасности Украины: России стоит перенести столицу на 4000 километров восточнее Москвы
Глава Совета безопасности Украины: России стоит перенести столицу на 4000 километров восточнее Москвы
«Россия поступила бы правильно, если бы перенесла свою столицу в Кызыл-Яр», - сказал Данилов. Место, где русские основали Красноярск в XVII веке, монголы называли Кызыл-Яром. Красноярск - крупнейший город Восточной Сибири, расположенный в 4000 км к востоку от Москвы.