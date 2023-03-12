ГАЛЕРЕЯ ⟩ Взглянуть на Таллинн с башни Нигулисте теперь можно под совершенно иным углом

По словам директора музея Нигулисте Тармо Саарета, все старые, известные произведения искусства международного значения можно снова увидеть в Нигулисте, однако были добавлены и важные дополнительные ценности.

Директор Эстонского художественного музея Сирье Хельме сказала, что, как и весь Художественный музей, входящий в его состав музей Нигулисте хочет быть более активным, чем раньше. «Лифт – это, так сказать, ловушка, на которую все приходят посмотреть. Но лифт здесь не только для привлечения туристов. Мы хотим, чтобы сюда приходили и наши люди, которым небезразлична история», – сказала Хельме.

По ее словам, установка лифта в церковной башне стала возможной потому, что в ходе предыдущих работ в промежуточных этажах был оставлен проем, что позволило начать думать в этом направлении. «Этот проем совсем маленький, но лифт туда вмещается, потому что у него нет лифтовой шахты, она сделана из стекла. Очень важно было не построить в этой церкви какую-то махину, внутри которой туда-сюда ездит лифт. Лифт очень легкий, совершенно незаметный», – добавила Сирье Хельме.

Не доезжая до смотровой площадки башни, лифт при необходимости делает две остановки. На одном полуэтаже находится коллекция часов, на втором – помещение для семинаров, в которое обычно нельзя попасть.