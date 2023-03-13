ПУТЕШЕСТВИЕ ⟩ На Средиземноморье появилась маленькая Россия с отелем в стиле «Кремль»

Прямо как Сара Пэйлин, я просыпаюсь утром и вижу из своего окна Россию. Она большая, выложена из темно-красного кирпича и почти полностью заслоняет собой небо. Здание напоминает Кремль, а если быть точнее, то немного уменьшенную копию кремлевского музея. Легкий ветерок колышет листья пальм и разносит слегка уловимый запах хлора, который источают огромные голубые бассейны.

Я нахожусь в Анталье, в пятизвездочном отеле Kremlin Palace, ориентированном на состоятельных россиян, и ощущаю себя евреем, который во время Второй мировой войны пробрался в тематический парк «Майн кампф». Попасть в Кремль прошлым вечером оказалось не так-то и просто: территорию окружают высокие стены, а стражи, притаившиеся в надвратных башнях, похожих на уменьшенную копию Воскресенских ворот, пропустили мою машину только после того, как убедились, что прибывший действительно забронировал номер в Kremlin Palace. А это довольно дорогое удовольствие. В увешанном люстрами и заставленном диванами на позолоченных резных ножках вестибюле размером с несколько баскетбольных площадок мерцающие экраны информируют: полная стоимость стандартного номера начинается от 640 евро за сутки, но в середине зимы реальные цены на 80 процентов ниже. На подушки белого, синего и красного цвета не поскупились: на кроватях в номерах они выложены таким образом, чтобы входящего приветствовал российский триколор.