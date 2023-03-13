Расположенная на южном побережье Турции Анталья стала новым домом как для тысяч бежавших от войны украинцев, так и для россиян, которые предпочли покинуть Россию.
Для подписчиков
ПУТЕШЕСТВИЕ ⟩ На Средиземноморье появилась маленькая Россия с отелем в стиле «Кремль»
На Средиземноморье появилась маленькая Россия с отелем в стиле «Кремль»
Прямо как Сара Пэйлин, я просыпаюсь утром и вижу из своего окна Россию. Она большая, выложена из темно-красного кирпича и почти полностью заслоняет собой небо. Здание напоминает Кремль, а если быть точнее, то немного уменьшенную копию кремлевского музея. Легкий ветерок колышет листья пальм и разносит слегка уловимый запах хлора, который источают огромные голубые бассейны.