Сегодня у памятника Пятсу вспомнят о государственном перевороте в Эстонии

Мероприятие начнется в 15:00 - ровно в это же время, 89 лет назад, в Эстонии произошел государственный переворот и начались аресты политических оппонентов.

Инициаторы акции, которая проводится уже в восьмой раз, хотят, чтобы в памяти народа сохранялась бы мысль, что народные избранники могут отнять у народа настоящую свободу.

«Только тогда мы можем быть уверены, что подобные события больше не повторятся», - заявили организаторы в своем заявлении, переданном BNS.

По словам председателя НКО Terve Rahva Кайдо Вальяотса, эстонцы хоть и вернули себе все остальные свободы, отнятые у них авторитарным режимом Константина Пятса, но они по-прежнему не имеют права инициировать законопроекты или требовать отмены законов, принятых Рийгикогу.

Более широкой целью акции является восстановление права граждан на инициирование референдумов, утраченного эстонским народом после государственного переворота 1934 года.

«Чем больше людей вовлечено в законотворчество, тем больше у них возможностей контролировать работу политиков, избранных прямым голосованием, тем выше общее доверие в обществе», - добавил председатель совета НКО Terve Rahva Эмиль Рутику, выразив уверенность в том, что эстонское общество готово к немедленному принятию решений.

«Давайте восстановим право народной инициативы», - призвал Рутику.

12 марта 1934 года, Константин Пятс, будучи премьер-министром Эстонии в полномочиях Государственного старейшины и опираясь на военные силы, осуществил вместе с министром обороны Йоханом Лайдонером государственный переворот. В результате переворота было установлено авторитарное правление и объявлено о состоянии чрезвычайного положения.

Пятс был объявлен Президентом-Регентом Эстонии (Riigihoidja). Все политические партии были запрещены, введена цензура прессы.