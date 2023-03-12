Спустя год полномасштабной войны Россия остается крупнейшим глобальным игроком в сфере ядерной энергетики

В частности, чешская энергетическая компания CEZ подписала контракты с американской Westinghouse Electric Company и французской Framatome на поставки ядерного топлива, а финская энергетическая компания Fortum отменила свой проект с «Росатомом» по строительству ядерного реактора и наняла Westinghouse для разработки, лицензирования и поставки нового типа топлива для своей станции в Ловийсе, пишет The New York Times.

Подобные соглашения также заключили Болгария, Польша, Испания, Словакия и Венгрия. Уильям Фриберн, старший редактор информационного агентства S&P Commodity Insights, рассказал, что в первые же дни полномасштабного вторжения России в Украину почти каждая страна, где работают реакторы российского производства, начала искать альтернативных поставщиков.

При этом Шулецкий и Оверланд отмечают, что, несмотря на стремление западных стран диверсифицировать поставки топлива или даже отказаться от сотрудничества с российской госкорпорацией, многие договоренности с «Росатомом» остаются в силе. В частности, это связано с тем, что создание новых цепочек поставок ядерного топлива является очень сложной и дорогостоящей задачей, на реализацию которой могут потребоваться годы. Помимо этого, ни американские, ни европейские компании не смогут в краткосрочной перспективе удовлетворить весь спрос из-за ограниченности производственных мощностей.

Тем не менее эксперты считают, что отказ от российского топлива возможен. В качестве примера приводится Украина, которая до начала 2000-х годов полностью зависела от российских поставок, но сумела перейти на американское топливо. Однако этот процесс занял более 10 лет.