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Микко: нельзя исключить, что Кремль собрался расправиться с Пригожиным руками украинцев

Павел Соболев
, журналист
Микко: нельзя исключить, что Кремль собрался расправиться с Пригожиным руками украинцев
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  • Пригожин уже почти со слезами говорит, что Путин не отвечает на его звонки
  • Кадыров не случайно все реже появляется в информационном поле
  • У РФ нет ресурсов для нападения на Молдову, но от гадостей в отношении Кишинева Москва не откажется

На фоне продолжающихся ожесточенных боев в районе Бахмута противоречия между российским военным командованием и ЧВК «Вагнер» стали еще более острыми, при этом украинская сторона утверждает, что вагнеровцы сейчас несут в Бахмуте огромные потери в живой силе. О том, какая судьба может ждать главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его бойцов, в студии Postimees порассуждал директор Высших курсов национальной безопасности и обороны Мадис Микко.

- Командующий восточной группировкой войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что в боях за Бахмут враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска - штурмовые отряды ЧВК «Вагнер». Объективна ли такая оценка? Часто говорится, что после того, как в «Вагнер» стали набирать заключенных, боеспособность этой группы резко упала…

- Мы же видели в последнее время, что Евгений Пригожин уже практически плакал, когда жаловался, что не может больше дозвониться до Путина. Что вообще больше ни до кого не может дозвониться в российском руководстве. Это подтверждает, что конфликт между вагнеровцами и Кремлем существует.

Уже есть официальная информация, согласно которой Министерство обороны России больше не занимается поставками боеприпасов и оружия подразделениям ЧВК «Вагнер». Однако невозможно сказать, правы ли украинские военные, когда утверждают, что в Бахмуте сейчас уничтожаются самые боеспособные и сильные российские подразделения. Можно лишь констатировать, что бои в районе Бахмута сейчас идут очень ожесточенные, там гибнет очень много людей. И у украинцев потери сейчас там велики, но все-таки у российской стороны потери убитыми куда значительнее.

- Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал очередное видео из Бахмута, в котором рассказал, что в месяц для наступления в районе Бахмута ему нужны оружие и боеприпасы на миллиард долларов, но он не получает ни боеприпасов, ни оружия. При этом из слов Пригожина можно было сделать вывод, что он готов чуть ли не сам финансировать покупку боеприпасов, но ему их все равно не поставляют. Пригожин продолжает свою ссору с Министерством обороны РФ, надеется склонить на свою сторону общественное мнение?

- Я думаю, что вся эта ситуация с конфликтом Пригожина и военных очень многослойная. Ведь есть немало наблюдателей, которые считают, что российское руководство хочет руками и оружием украинцев покончить с Пригожиным. И что такое решение принял именно Кремль. Кремль мог быть очень недоволен теми нападками, которые звучали из уст Пригожина, например, в адрес генштаба российской армии.

Думаю, судьба Пригожина может проясниться уже довольно скоро. Однако уже прямо сейчас можно констатировать, что Пригожин уже больше, что называется, «не царствует». И в определенной степени то же самое можно сказать и про Рамзана Кадырова. Он почти что исчез, хотя Кадыров, конечно, может просто отсиживаться в Дубае. Однако и его выпадание из инфокартинки о многом говорит. Борьба между кланами в российской власти, вне всякого сомнения, обострилась.

- Американский институт изучения войны сообщает, что российские власти и военные строят укрепления в тылу, в том числе там, где едва ли когда-то могут начаться боевые действия. Американские эксперты считают, что строительство таких линий в Белгородской и Курской областях - это инфооперация, цель которой - изобразить исходящую от Украины угрозу для российских территорий...

- Да, в самую первую очередь это пропаганда. Ведь эти заграждения строятся и на линии моря в Крыму. При этом ведь всем хорошо известно, что у Украины просто нету таких войск, чтобы штурмовать Крым с моря. Также Россия хорошо понимает, что никакое НАТО там тоже нападать не собирается. Так что это чистой воды информационная операция, направленная на внутриросийскую аудиторию.

- Премьер-министр Финляндии Санна Марин, приехавшая в пятницу в Киев, сказала Владимиру Зеленскому, что в апреле в Финляндии пройдут парламентские выборы, и в предвыборных программах никто не говорит, что надо прекратить помогать Украине. Наоборот, все говорят, что надо поддерживать Украину еще больше. Можно ли сказать, что пока планы Кремля усилить в Европе политический вес партий, которые говорят, что европейские страны не должны давать Украине оружие, проваливаются?

- Каждый раз, чтобы ответить на этот вопрос, нужно все-таки дожидаться результатов выборов, которые отражают мнение избирателей. Это ведь и есть суть демократии. Но я думаю, что каких-то больших переломов здесь действительно уже не будет.

Если говорить, например, о протестных выступлениях в Праге на прошлой неделе, участники которых заявляли о необходимости отказаться от помощи Украине, то тут нет сомнений, что Кремль старается поддерживать связь с такими элементами и использовать их в своих интересах. Но и Чехия является демократической страной, где каждый имеет право на свой голос и на выражение своей позиции.

Однако зима уже почти что позади, и ни в одной из стран Европы мы не увидели изменения стратегического курса, везде поддержка Украины сохраняется.

- Власти непризнанной Приднестровской республики заявили о предотвращении теракта против ее высших должностных лиц. При этом теракт якобы готовили украинские спецслужбы. Насколько напряженной сейчас является ситуация для Молдовы, может ли Россия создать фальшивый повод для того, чтобы расширить свою агрессию на Молдову? Или хотя бы дестабилизировать ситуацию в Молдове?

- Очень хорошо заметно, что Россия очень старается дестабилизировать ситуацию в Молдове. Пока эти усилия успехом не увенчались.

Что касается возможности военной эскалации на территории Молдовы, то такое развитие событий сейчас не выглядит вероятным. У России сейчас нет для этого сил и ресурсов. Однако делать какие-то гадости Молдове Россия обязательно будет пытаться. Россия часто так делает, так что в таком ее поведении не будет ничего удивительного.

Смотрите в повторе полную версию беседы!

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