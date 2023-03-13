Микко: нельзя исключить, что Кремль собрался расправиться с Пригожиным руками украинцев

- Премьер-министр Финляндии Санна Марин, приехавшая в пятницу в Киев, сказала Владимиру Зеленскому, что в апреле в Финляндии пройдут парламентские выборы, и в предвыборных программах никто не говорит, что надо прекратить помогать Украине. Наоборот, все говорят, что надо поддерживать Украину еще больше. Можно ли сказать, что пока планы Кремля усилить в Европе политический вес партий, которые говорят, что европейские страны не должны давать Украине оружие, проваливаются?

- Каждый раз, чтобы ответить на этот вопрос, нужно все-таки дожидаться результатов выборов, которые отражают мнение избирателей. Это ведь и есть суть демократии. Но я думаю, что каких-то больших переломов здесь действительно уже не будет.

Если говорить, например, о протестных выступлениях в Праге на прошлой неделе, участники которых заявляли о необходимости отказаться от помощи Украине, то тут нет сомнений, что Кремль старается поддерживать связь с такими элементами и использовать их в своих интересах. Но и Чехия является демократической страной, где каждый имеет право на свой голос и на выражение своей позиции.

Однако зима уже почти что позади, и ни в одной из стран Европы мы не увидели изменения стратегического курса, везде поддержка Украины сохраняется.

- Власти непризнанной Приднестровской республики заявили о предотвращении теракта против ее высших должностных лиц. При этом теракт якобы готовили украинские спецслужбы. Насколько напряженной сейчас является ситуация для Молдовы, может ли Россия создать фальшивый повод для того, чтобы расширить свою агрессию на Молдову? Или хотя бы дестабилизировать ситуацию в Молдове?

- Очень хорошо заметно, что Россия очень старается дестабилизировать ситуацию в Молдове. Пока эти усилия успехом не увенчались.

Что касается возможности военной эскалации на территории Молдовы, то такое развитие событий сейчас не выглядит вероятным. У России сейчас нет для этого сил и ресурсов. Однако делать какие-то гадости Молдове Россия обязательно будет пытаться. Россия часто так делает, так что в таком ее поведении не будет ничего удивительного.