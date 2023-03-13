В студии Postimees Мадис Микко: насколько важна оборона Бахмута для общего хода войны в Украине?

- Также Александр Сырский заявил, что в боях за Бахмут враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска - штурмовые отряды ЧВК «Вагнер». Объективна ли такая оценка? Часто говорится, что после того, как в «Вагнер» стали набирать заключенных, боеспособность этой группы резко упала. Или же на фоне того, что происходит в России с мобилизацией в армейские подразделения, «Вагнер» действительно стал почти что элитной частью российской «военной машины»?

- Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал очередное видео из Бахмута, в котором рассказал, что в месяц для наступления в районе Бахмута ему нужны оружие и боеприпасы на миллиард долларов, но он не получает ни боеприпасов, ни оружия. При этом из слов Пригожина можно было сделать вывод, что он готов чуть ли не сам финансировать покупку боеприпасов, но ему их все равно не поставляют. Пригожин продолжает свою ссору с Министерством обороны РФ в надежде вернуть к себе расположение Кремля?

- Американский институт изучения войны сообщает, что российские власти и военные строят укрепления в тылу, в том числе там, где едва ли когда-то могут начаться боевые действия. Американские эксперты считают, что строительство таких линий в Белгородской и Курской областях - это инфооперация, цель которой - изобразить исходящую от Украины угрозу для российских территорий. Действительно ли это чистой воды пропаганда для внутренней аудитории, или успешные дроновые операции ВСУ впрямь заставляют Кремль паниковать?