Пытаясь наказать Европу, Россия может ограничить экспорт металлов

Россия почти полностью прекратила экспорт природного газа в Европу, а недавно объявила, что в ответ на санкции Запада в этом месяце (в марте - прим.ред.) сократит добычу нефти. Далее, по мнению аналитиков Citigroup, чтобы нанести ущерб европейской экономике, Кремль может попытаться использовать ограничения на экспорт ключевых металлов, таких как алюминий и палладий, сообщает CNN.

В результате цены на эти товары могут вырасти, говорится в сообщении для клиентов банковской группы от 6 марта. «Любые экспортные ограничения могут существенно повлиять на рынок в краткосрочной перспективе, - пишут аналитики Citi. - Это также может подтолкнуть и без того высокую инфляцию».

По данным Citi, на долю России приходится около 15 процентов продаваемого в мире алюминия. Этот широко используемый металл можно найти во всем - от самолетов и других транспортных средств до бытовой техники и кухонной утвари.

Российское производство палладия, используемого в устройствах контроля выхлопов автомобилей, составляет до четверти мирового спроса.

В пятницу США объявили о введении двухсотпроцентной пошлины на импорт металлов из России.

Москва постоянно демонстрирует готовность использовать огромные природные ресурсы России в качестве ответной меры против Запада, который вот уже с прошлого года вводит все новые санкции в ответ на вторжение России в Украину.