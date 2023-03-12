Хотя на сегодняшний день ясно, что попытка России нанести Западу ущерб, используя рычаги давления в области энергитики, не увенчалась успехом в той мере, на которую надеялась страна-агрессор. Тем не менее, Citigroup выдвинул предположение, что теперь новым рычагом давления восточного соседа может стать сокращение экспорта металлов.
Пытаясь наказать Европу, Россия может ограничить экспорт металлов
Россия почти полностью прекратила экспорт природного газа в Европу, а недавно объявила, что в ответ на санкции Запада в этом месяце (в марте - прим.ред.) сократит добычу нефти. Далее, по мнению аналитиков Citigroup, чтобы нанести ущерб европейской экономике, Кремль может попытаться использовать ограничения на экспорт ключевых металлов, таких как алюминий и палладий, сообщает CNN.
В результате цены на эти товары могут вырасти, говорится в сообщении для клиентов банковской группы от 6 марта. «Любые экспортные ограничения могут существенно повлиять на рынок в краткосрочной перспективе, - пишут аналитики Citi. - Это также может подтолкнуть и без того высокую инфляцию».
По данным Citi, на долю России приходится около 15 процентов продаваемого в мире алюминия. Этот широко используемый металл можно найти во всем - от самолетов и других транспортных средств до бытовой техники и кухонной утвари.
Российское производство палладия, используемого в устройствах контроля выхлопов автомобилей, составляет до четверти мирового спроса.
В пятницу США объявили о введении двухсотпроцентной пошлины на импорт металлов из России.
Москва постоянно демонстрирует готовность использовать огромные природные ресурсы России в качестве ответной меры против Запада, который вот уже с прошлого года вводит все новые санкции в ответ на вторжение России в Украину.
Роль России в мировой ядерной промышленности также находится в центре внимания. Страна является крупным экспортером ядерного топлива, а ее ядерный сектор до сих пор в значительной степени не был подвержен западным санкциям.