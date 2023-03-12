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Новая версия искусственного интеллекта ChatGPT создает изображения, видео, звук и многое другое

rus.postimees.ee
Новая версия искусственного интеллекта ChatGPT создает изображения, видео, звук и многое другое
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Фото: Dado Ruvic / Reuters / Scanpix

Компания Microsoft объявила, что в начале недели будет выпущена поддерживаемая ими модель ChatGPT нового поколения GPT-4, что в очередной раз должно совершить революцию в развитии искусственного интеллекта, ведь помимо текста, он будет делать гораздо больше. Машина выдает в ответ изображения, видео, а также может переводить пожелания людей к исполнению машинам и программам.

Задача GPT-4 – совмещать не только текстовые навыки, но и создание изображений. Не исключено, что новая модель справится и с созданием звука. Технический директор Microsoft Андреас Браун обещает, что новые навыки станут большим шагом вперед.

ChatGPT, который стал общедоступным в ноябре, использует большую языковую модель GPT-3.5, которая также может общаться на эстонском языке, но ограничена текстовыми ответами. Брауна намекает, что так называемые мультимодальные модели GPT-4 могут проложить путь для создания видео и других типов контента.

Новая версия искусственного интеллекта также получит более строгие ограничения, чтобы выдавать меньше ложных фактов и нежелательного контента, пишет Search Engine Journal.

Новые навыки также связаны с новыми способами ввода вопросов. Например, в Twitter было высказано предположение, что машина может читать произвольные изображения и описывать, что на них изображено:

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