Новая версия искусственного интеллекта ChatGPT создает изображения, видео, звук и многое другое

Компания Microsoft объявила, что в начале недели будет выпущена поддерживаемая ими модель ChatGPT нового поколения GPT-4, что в очередной раз должно совершить революцию в развитии искусственного интеллекта, ведь помимо текста, он будет делать гораздо больше. Машина выдает в ответ изображения, видео, а также может переводить пожелания людей к исполнению машинам и программам.