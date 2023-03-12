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СОЦИОЛОГ ⟩ С точки зрения пользы для людей от крупных строительных проектов мало толку, но именно они лишают нас чего-то очень ценного

Марика Кирх
, социолог
С точки зрения пользы для людей от крупных строительных проектов мало толку, но именно они лишают нас чего-то очень ценного
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Таллинн, 28.11.2019. Закладка краеугольного камня первого виадука Rail Baltic.
Таллинн, 28.11.2019. Закладка краеугольного камня первого виадука Rail Baltic. Фото: Mihkel Maripuu
  • Крупным строительным проектам не хватает убедительной аргументации
  • Противостояние местных жителей естественно, поскольку их качество жизни ухудшится
  • Недавно реализованные проекты являются провальными и не соответствуют идеям зеленого поворота

Люди склонны считать, что за всеми крупными проектами стоят чьи-то личные интересы или интересы небольшой группы людей, пишет социолог Марика Кирх.

Один из предыдущих президентов (имеется в виду речь Тоомаса Хендрика Ильвеса в 2013 году - прим.ред.) сравнил нашу страну с дикой земляникой - маленькой, первобытной, труднодоступной, но самой лучшей в мире. Этот образ из его речи в День независимости Эстонии запомнился мне, пожалуй, больше, чем некоторые другие его высказывания.

Во время праздников песни мы поем о маленькой земле, о милой сердцу усадьбе, о коренном северном роде. Нам принадлежат холмы Мунамяги и морские пейзажи побережья Панкраннику, множество птиц, обитающих на маленьких островах, лесные и прибрежные луга, трясины, болотные озера и многое, многое другое, что нас объединяет. Эти пейзажи - наши, даже если они не находятся у нас прямо на заднем дворе.

Западные европейцы восхищаются нашей близостью к природе, возможностью доехать от любого дома до большого леса всего в нескольких десятках километров, где можно увидеть крупных диких животных и откуда можно привезти собственную рождественскую елку. Для них это кажется редкостью, для нас - вполне естественным.

Речь о о дикой землянике была произнесена относительно недавно, но этот идеал, похоже, рушится с невообразимой скоростью. С незапамятных времен наши ландшафты были усеяны терриконами, оставшимися после добычи сланца. Их количество не смогли сократить, не говоря уже об облесении- участков. Очень большие вырубки угрожают нашему чувству безопасности. До относительно недавнего времени лес должен был быть основой нашей экономической безопасности, но теперь он рассматривается как покров, используемый для производства древесины в соответствии с потребностями.

Несколько лет назад было чудом отказано в разрешении на строительство целлюлозного завода на берегу реки Эмайыги. К настоящему времени сфомировались четкие планы строительства крупных наземных и морских ветряных электростанций. Одна агрессивная лоббистская фирма уже выбирает место для строительства атомной электростанции еще до обсуждения вопроса ее строительства. Недавно я, в качестве гражданки, проходили опрос, в котором спрашивалось, где в самом скором времени следует начинать хранить ядерные отходы (из Палдиски).

Также принято решение о строительстве трассы Rail Baltic, которая займет и вывернет наизнанку в несколько раз больше земли, чем железная дорога, уже проходящая в том же направлении. Новые гравийные карьеры для получения материалов  необходимы как для строительства железной дороги, так и для Via Baltica. Фосфатные рудники больше не являются табу. На бывших лугах уже построено значительное количество солнечных парков, но это их еще мало, а должно быть гораздо больше.

Если все эти планы будут реализованы, то что же останется лесной землянике - пустые карьеры, края железных и автомобильных дорог, экодукты, несколько давно созданных заповедников вдали от дома? Неудивительно, что во время пандемии на болото Виру съезжалось так много людей, что предупреждения о возможном распространении коронавируса звучали даже на болоте!

Это естественно, что строительство крупных объектов будет встречать сопротивление, особенно со стороны местных жителей, ведь из-за этого ухудшится качество жизни в окрестностях - усилится шум, могут исчезнуть некоторые виды (обитающие вблизи этой местности - прим.ред.), вид на море станет искусственным, возникнет риск природного загрязнения или исчезнет колодезная вода, упадет цена на недвижимость и т.д.

На самом деле, крупные строительные проекты затрагивают всех нас. Большое количество подписей против расширения учебного полигона Нурсипалу показывает, что это не просто местные жители, заботящиеся о собственном дворе. Жителями Эстонии пренебрегают, а иногда просто думают о них, будто бы всегда будут те, кто против всего нового, кто невежественен, кто не новатор, поэтому не стоит придавать им столько значения. Но я убеждена, что дело не только в этом.

Большая часть населения в настоящее время не считает, что крупные строительные проекты принесут пользу всем жителям. Большинство людей не отапливают дом электричеством и не ездят на электромобиле, так зачем же столько ветряков в заливе Лийви? Большинство не собирается ездить (на поезде) в Европу несколько раз в год, и многие не понимают, что будет перевозиться по маршруту Rail Baltic - зачем нам эта громадина, на поддержание которой ежедгодно нужны огромные затраты, а деньги поступают из карманов всех налогоплательщиков.

Есть ли у нас удачные примеры недавно реализованных крупных строительных проектов, в которые мы все вложили деньги? На ум приходит проект по переработке сланцевой нефти в штате Юта. Пограничный переход и железнодорожный узел Койдула, главный порт Сааремаа - чрезмерно громоздкие, непродуманные и непросчитанные затеи, в случае которых даже разговоры о зеленом повороте находятся в вопиющем противоречии.

Взятые по отдельности, ветряные и солнечные парки, железные дороги или полигоны, вероятно, в некоторой степени необходимы. Но в настоящее время нет убедительной аргументации даже со стороны экспертов, не говоря уже о политиках. Одни ученые утверждают, что лесов слишком много, другие - что вырубки необходимо резко сократить. Ученые-энергетики утверждают, что ветряные турбины и солнечные фермы и, в меньшей степени, заводы по производству горючего сланца могут обеспечить нас необходимой электроэнергией. Однако представители Fermi Energia считают, что единственным правильным решением является атомная электростанция.

Нужен аргументированный анализ, а не упреки, что эстонский народ просто вот такой, мол, «за моим забором ничего нельзя строить».

В политически расколотом обществе противостояние обостряется. С одной стороны, есть консерваторы, которые и так живут экономно, обходятся меньшим и не хотят любой ценой жить в будущем в стране, похожей на Сингапур. С другой стороны - те, кто заявляет, что только они, открытые и инновационные, знают, как сделать нас одними из самых богатых, только бы у них были полномочия на вырубку лесов, добычу полезных ископаемых и строительство электростанций. Многие обеспокоены и разочарованы, но только Каукси Юлле недавно осмелилась заявить об этом.

Люди склонны считать, что за каждым крупным строительным проектом стоит чей-то личный интерес или интерес небольшой группы людей - выкопать кучу гравия, сделать целлюлозную промышленность полезной для владельцев, получить огромную прибыль от линий электропередач, вписать свое имя в историю, построив Rail Baltic, и т.д. и т.п. Зачем, используя природные и государственные ресурсы Эстонии, строить тут атомную электростанцию, которая принесет пользу компании, которая станет продавать электроэнергию за границу?

В конечном счете, за будущее Эстонии отвечают не политические партии, а народ. Каждый из нас является хозяином своей страны, но хозяин заботится и несет ответственность. Народ не может взять на себя ответственность иным способом, кроме как собирая подписи против крупных строительных проектов или выстраиваясь в живые цепи (как сделали в Вырумаа).

Многие планы имеют такой размах, что однажды принятые решения нельзя отменить  одним нажатием кнопки. Вопрос в реальных масштабах, соразмерности по отношению к другим событиям, способствующим развитию Эстонии, и справедливом распределении субсидий, чему наша нынешняя региональная политика и налоговая система, как видно, не способствуют. Какую Эстонию мы получим, когда все эти проекты будут реализованы? Кто выиграет, а кто проиграет? А ценой этого станет лесная земляника?

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