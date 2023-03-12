СОЦИОЛОГ ⟩ С точки зрения пользы для людей от крупных строительных проектов мало толку, но именно они лишают нас чего-то очень ценного

На самом деле, крупные строительные проекты затрагивают всех нас. Большое количество подписей против расширения учебного полигона Нурсипалу показывает, что это не просто местные жители, заботящиеся о собственном дворе. Жителями Эстонии пренебрегают, а иногда просто думают о них, будто бы всегда будут те, кто против всего нового, кто невежественен, кто не новатор, поэтому не стоит придавать им столько значения. Но я убеждена, что дело не только в этом.

Большая часть населения в настоящее время не считает, что крупные строительные проекты принесут пользу всем жителям. Большинство людей не отапливают дом электричеством и не ездят на электромобиле, так зачем же столько ветряков в заливе Лийви? Большинство не собирается ездить (на поезде) в Европу несколько раз в год, и многие не понимают, что будет перевозиться по маршруту Rail Baltic - зачем нам эта громадина, на поддержание которой ежедгодно нужны огромные затраты, а деньги поступают из карманов всех налогоплательщиков.

Есть ли у нас удачные примеры недавно реализованных крупных строительных проектов, в которые мы все вложили деньги? На ум приходит проект по переработке сланцевой нефти в штате Юта. Пограничный переход и железнодорожный узел Койдула, главный порт Сааремаа - чрезмерно громоздкие, непродуманные и непросчитанные затеи, в случае которых даже разговоры о зеленом повороте находятся в вопиющем противоречии.