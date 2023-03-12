СОЦИОЛОГ ⟩ С точки зрения пользы для людей от крупных строительных проектов мало толку, но именно они лишают нас чего-то очень ценного

Нужен аргументированный анализ, а не упреки, что эстонский народ просто вот такой, мол, «за моим забором ничего нельзя строить».
В политически расколотом обществе противостояние обостряется. С одной стороны, есть консерваторы, которые и так живут экономно, обходятся меньшим и не хотят любой ценой жить в будущем в стране, похожей на Сингапур. С другой стороны - те, кто заявляет, что только они, открытые и инновационные, знают, как сделать нас одними из самых богатых, только бы у них были полномочия на вырубку лесов, добычу полезных ископаемых и строительство электростанций. Многие обеспокоены и разочарованы, но только Каукси Юлле недавно осмелилась заявить об этом.
Люди склонны считать, что за каждым крупным строительным проектом стоит чей-то личный интерес или интерес небольшой группы людей - выкопать кучу гравия, сделать целлюлозную промышленность полезной для владельцев, получить огромную прибыль от линий электропередач, вписать свое имя в историю, построив Rail Baltic, и т.д. и т.п. Зачем, используя природные и государственные ресурсы Эстонии, строить тут атомную электростанцию, которая принесет пользу компании, которая станет продавать электроэнергию за границу?
В конечном счете, за будущее Эстонии отвечают не политические партии, а народ. Каждый из нас является хозяином своей страны, но хозяин заботится и несет ответственность. Народ не может взять на себя ответственность иным способом, кроме как собирая подписи против крупных строительных проектов или выстраиваясь в живые цепи (как сделали в Вырумаа).
Многие планы имеют такой размах, что однажды принятые решения нельзя отменить одним нажатием кнопки. Вопрос в реальных масштабах, соразмерности по отношению к другим событиям, способствующим развитию Эстонии, и справедливом распределении субсидий, чему наша нынешняя региональная политика и налоговая система, как видно, не способствуют. Какую Эстонию мы получим, когда все эти проекты будут реализованы? Кто выиграет, а кто проиграет? А ценой этого станет лесная земляника?