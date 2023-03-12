​Политик из Финляндии возглавил вооруженный мятеж в Нигерии

Экпа из Финляндии возглавляет сепаратистскую группировку, действующую в Нигерии, целью которой является образование независимого государства Биафра в юго-восточной части страны.

За последние полтора года миллионы людей на юго-востоке Нигерии приняли участие в организованных Экпа акциях протеста против центрального правительства страны. Его выступления в Twitter набирают 800 000 просмотров.