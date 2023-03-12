В Нигерии скоро пройдут выборы и в стране не спокойно - одним из лидеров сопротивления является местный политик из Финляндии Саймон Экпа, пишет издание Yle.
Политик из Финляндии возглавил вооруженный мятеж в Нигерии
Политик из Финляндии возглавил вооруженный мятеж в Нигерии
Экпа из Финляндии возглавляет сепаратистскую группировку, действующую в Нигерии, целью которой является образование независимого государства Биафра в юго-восточной части страны.
За последние полтора года миллионы людей на юго-востоке Нигерии приняли участие в организованных Экпа акциях протеста против центрального правительства страны. Его выступления в Twitter набирают 800 000 просмотров.
Экпа имеет финское гражданство, он является членом местного самоуправления и правления общественного транспорта региона Лахти.
Нигерия требует, чтобы Финляндия положила конец деятельности Экпа.
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