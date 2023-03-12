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​Политик из Финляндии возглавил вооруженный мятеж в Нигерии

rus.postimees.ee
​Политик из Финляндии возглавил вооруженный мятеж в Нигерии
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Саймон Экпа.
Саймон Экпа. Фото: скиншот с видео

В Нигерии скоро пройдут выборы и в стране не спокойно - одним из лидеров сопротивления является местный политик из Финляндии Саймон Экпа, пишет издание Yle. 

Экпа из Финляндии возглавляет сепаратистскую группировку, действующую в Нигерии, целью которой является образование независимого государства Биафра в юго-восточной части страны.

За последние полтора года миллионы людей на юго-востоке Нигерии приняли участие в организованных Экпа акциях протеста против центрального правительства страны. Его выступления в Twitter набирают 800 000 просмотров. 

Экпа имеет финское гражданство, он является членом местного самоуправления и  правления общественного транспорта региона Лахти.

Нигерия требует, чтобы Финляндия положила конец деятельности Экпа.

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