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Педофилу Артуру Айбетову грозит несколько лет тюрьмы

rus.postimees.ee
Педофилу Артуру Айбетову грозит несколько лет тюрьмы
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Артур Айбетов.
Артур Айбетов. Фото: Социальные сети

21 октября 2022 года педофила Артура Айбетова взяли под стражу, ему было предъявлено подозрение в сексуальном совращении малолетнего и хранении детского порно.

Летом прошлого года портал Limon выпустил расследовательский материал о попытках Артура Айбетова установить контакт с детьми, демонстрации гениталий и беседах на темы сексуального характера.

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Позже журналистам удалось побеседовать с Айбетовым лично. Тогда он заверил, что осознает, что делает нечто неправильное и ненормальное, однако радикально бороться с этим не может или не хочет.

Фото, которые Айбетов прислал «11-летней девочке».
Фото, которые Айбетов прислал «11-летней девочке». Фото: Limon

По информации новостного портала Rus.ERR, прокуратура потребовала приговорить Артура Айбетова к трем годам лишения свободы. В понедельник, 13 марта, Харьюский уездный суд на закрытом заседании вынесет решение по уголовному делу Айбетова.

В прежние годы Артур Айбетов 1987 года рождения уже наказывался в уголовном порядке за преступления сексуального характера против детей, изготовление и хранение детского порно. Решением Харьюского уездного суда от 12.05.2015 он был признан виновным по статье § 178(1) Пенитенциарного кодекса: использование несовершеннолетнего для создания эротического произведения.

Артур Айбетов совершил преступление, связанное с производством и содействием производству детской порнографии, лицом, которое ранее совершило преступление, предусмотренное статьями § 178 и § 179 Пенитенциарного кодекса, т.е. § 178 (1) Пенитенциарного кодекса.

Срок заключения начался 15.12.2014 и закончился 15.06.2018.

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