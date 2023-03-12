По оценке компании Lux Express, эстонская система общественного транспорта неизбежно нуждается в перезапуске, потому что сегодняшнее устройство не увеличивает его популярность.
Lux Express: бесплатный общественный транспорт убивает у компаний желание развиваться
Будущее бесплатного уездного автобусного сообщения выглядит мрачно на фоне коалиционных переговоров, которые в настоящее время возглавляет Партия реформ, поскольку, по мнению политиков, нынешняя система слишком дорогая для государства. Стремительный рост цен ставит перед выбором: найти дополнительные 12 миллионов евро в этом году или изменить систему.
«Автобусным перевозчикам необходимо вернуть ответственность и возможность прилагать усилия для привлечения пассажиров в автобус», - подчеркнул коммерческий директор Lux Express Eesti Ингмар Роос.
По его мнению, бесплатный общественный транспорт вместе с системой закупок, ориентированной на минимальную цену за километр, создали ситуацию, когда перевозчики лишь обязаны вовремя проехать заказанные километры для выполнения контракта.
«При сегодняшней организации уездных линий у автобусного перевозчика нет возможности или желания прилагать усилия для привлечения дополнительных пассажиров, потому что любое улучшение ведет к увеличению затрат, а увеличение количества пассажиров не увеличивает прибыль перевозчика», - заявил Роос.
Бесплатный общественный транспорт полностью погасил автобусное движение, которое работало на основе доходов от билетов. В Харьюмаа, где 15 лет назад две трети автобусных линий работали без дотаций, в прошлом году был закрыт последний автобусный маршрут, работавший в основном за счет продажи билетов.
«Мы надеемся, что создаваемая правительственная коалиция инициирует необходимые изменения системы общественного транспорта Эстонии, которая стала сильно зависеть от субсидий», - сказал Роос.