Lux Express: бесплатный общественный транспорт убивает у компаний желание развиваться

Будущее бесплатного уездного автобусного сообщения выглядит мрачно на фоне коалиционных переговоров, которые в настоящее время возглавляет Партия реформ, поскольку, по мнению политиков, нынешняя система слишком дорогая для государства. Стремительный рост цен ставит перед выбором: найти дополнительные 12 миллионов евро в этом году или изменить систему.

«Автобусным перевозчикам необходимо вернуть ответственность и возможность прилагать усилия для привлечения пассажиров в автобус», - подчеркнул коммерческий директор Lux Express Eesti Ингмар Роос.

По его мнению, бесплатный общественный транспорт вместе с системой закупок, ориентированной на минимальную цену за километр, создали ситуацию, когда перевозчики лишь обязаны вовремя проехать заказанные километры для выполнения контракта.

«При сегодняшней организации уездных линий у автобусного перевозчика нет возможности или желания прилагать усилия для привлечения дополнительных пассажиров, потому что любое улучшение ведет к увеличению затрат, а увеличение количества пассажиров не увеличивает прибыль перевозчика», - заявил Роос.

Бесплатный общественный транспорт полностью погасил автобусное движение, которое работало на основе доходов от билетов. В Харьюмаа, где 15 лет назад две трети автобусных линий работали без дотаций, в прошлом году был закрыт последний автобусный маршрут, работавший в основном за счет продажи билетов.