Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) в пятницу в интервью передаче Ringvaade признал, что порядка 10 граждан Эстонии воюют против Украины на стороне России, пишет ERR.
Ханно Певкур: против Украины воюют около десяти граждан Эстонии, им грозит наказание
Ханно Певкур: против Украины воюют около десяти граждан Эстонии, им грозит наказание
По информации политика, около десяти эстонцев отправились воевать на стороне Украины против российской агрессии, и примерно столько же граждан Эстонии воюют на стороне России.
«Их можно пересчитать по пальцам двух рук, не больше. К сожалению, мы вынуждены признать, что и на российской стороне есть граждане Эстонии», – сказал Певкур.
Говоря о жителях Эстонии, сражающихся на стороне российских войск, министр обороны сказал, что если они будут выявлены и вернутся в Эстонию, им грозит уголовное наказание.
«Участие в войне на стороне агрессора в Эстонии наказуемо», – подчеркнул он.
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