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Ханно Певкур: против Украины воюют около десяти граждан Эстонии, им грозит наказание

rus.postimees.ee
Ханно Певкур: против Украины воюют около десяти граждан Эстонии, им грозит наказание
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Ханно Певкур.
Ханно Певкур. Фото: Konstantin Sednev

Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) в пятницу в интервью передаче Ringvaade признал, что порядка 10 граждан Эстонии воюют против Украины на стороне России, пишет ERR.

По информации политика, около десяти эстонцев отправились воевать на стороне Украины против российской агрессии, и примерно столько же граждан Эстонии воюют на стороне России.

«Их можно пересчитать по пальцам двух рук, не больше. К сожалению, мы вынуждены признать, что и на российской стороне есть граждане Эстонии», – сказал Певкур.

Говоря о жителях Эстонии, сражающихся на стороне российских войск, министр обороны сказал, что если они будут выявлены и вернутся в Эстонию, им грозит уголовное наказание.

«Участие в войне на стороне агрессора в Эстонии наказуемо», – подчеркнул он.

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