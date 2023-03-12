Ханно Певкур: против Украины воюют около десяти граждан Эстонии, им грозит наказание

По информации политика, около десяти эстонцев отправились воевать на стороне Украины против российской агрессии, и примерно столько же граждан Эстонии воюют на стороне России.

«Их можно пересчитать по пальцам двух рук, не больше. К сожалению, мы вынуждены признать, что и на российской стороне есть граждане Эстонии», – сказал Певкур.

Говоря о жителях Эстонии, сражающихся на стороне российских войск, министр обороны сказал, что если они будут выявлены и вернутся в Эстонию, им грозит уголовное наказание.