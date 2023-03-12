ФОТО ⟩ В Риге прошел пикет против демонтажа памятника Пушкину

Перед зданием Рижской думы, где проходит пикет, установлена небольшая сцена с микрофонами и громкоговорителями, на которой произносятся речи. На мероприятие прибыли политики Русского союза Латвии (РСЛ), а также некоторые представители партии «Согласие». На месте установлена инсталляция, изображающая мэра Риги Мартиньша Стакиса, стреляющего из пистолета в памятник Пушкину.

Отметим, что сам Стакис не высказывался за снос памятника Пушкину.

К собравшимся обратились политики из РСЛ и «Согласия», которые говорили, что сносить памятники неправильно, а Пушкин – поэт, уважаемый во всем мире. В контексте сноса памятника Пушкину в выступлениях упоминалось и возможное перемещение памятников другим деятелям культуры.

Инсталляция «Мартиньш Стакис стреляет в Александра Пушкина» Фото: Zane Bitere/LETA

На мероприятии собрались в основном пожилые люди, и большинство из них русскоязычные, отмечает агентство LETA.

Собравшиеся держат плакаты с лозунгами «Депутат, не борись с прошлым, отвечай за настоящее», «Пушкин – наша основа», «Don't push the Pushkin» и другие. На площади звучала классическая музыка и декламировались стихи Пушкина. Речи в основном произносились на русском языке, но некоторые выступающие говорили и на латышском, и на русском.

Сопредседатель «Согласия» Регина Лочмеле пообещала собравшимся, что, если вопрос о сносе памятника Пушкину когда-либо будет включен в повестку дня Рижской думы, то фракция «Согласия» проголосует «против».

У Дома Черноголовых стояли и двое оппонентов мероприятию. У одного был плакат с памятником Пушкину на фоне руин города и надписью «Культуру принесли!», у второго несколько плакатов – рука покойника и надпись «Здесь были Пушкины», стиральная машина и надпись на английском языке «Ты можешь украсть стиральную машину, но кровь не смоешь»