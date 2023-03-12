В марте Telia проводит масштабные работы по развитию сети, из-за чего по ночам в различных регионах Эстонии возможны краткосрочные помехи при использовании мобильной связи, домашнего интернета и ТВ-услуг Telia.
На этой неделе при использовании услуг Telia могут возникать сбои
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На этой неделе при использовании услуг Telia могут возникать сбои
Работы по развитию пройдут с 13 марта по 24 марта по ночам с 02:00 до 06:00, чтобы как можно меньше тревожить клиентов. Во время работ использование вышеуказанных услуг может быть нарушено сроком до часа.
Telia напоминает, что во время нарушений мобильной связи в чрезвычайных ситуациях можно звонить на номер 112 через сети других операторов. Для этого перед звонком следует вынуть из телефона SIM-карту или перезагрузить телефон и вместо введения PIN-кода позвонить на номер службы спасения.
Работы проводятся по очереди в разных регионах, поэтому в разные даты работы влияют на разные регионы.
В период с 13 марта по 16 марта работы по развитию сети будут влиять на следующие регионы:
13 марта
- Таллинн: Сикупилли, Соодевахе
- Харьюмаа: Кехра, Мури, Каберла, Неэме, Раудоя, Аэгвийду, Расивере
- Рапламаа: Хагуди, Кодила, Кайу, Хельда, Кехтна, Каэрепере, Каэва, Лелле, Куусику, Адила, Ярваканди, Эйдапере
- Ярвамаа: Кяру, Вяэтса, Пайде, Пурди
- Тартумаа: Ропка, Карлова
- Ида-Вирумаа: Оанду, Вяйке Пунгерья
14 марта
- Таллинн: Хааберсти, Вяйке-Ыйсмяэ, озеро Харку
- Ляэнемаа: Роослепа, Дирхами, Пюркси, Паслепа, остров Вормси
- Тартумаа: Кюлитсе, Яристе, Ильматсалу, Мярья, Пухья
15 марта
- Таллинн: Сяэзе, Сийли, Тонди, Лийва
- Харьюмаа: Ватсла, Карьякюла, Кейла, Йыгисоо, Лауласмаа, Клоога, Клоогаранна, Лехола, Охту, Руссу, Падизе, Кыммасте, Вихтерпалу, Кяэсалу
- Ида-Вирумаа: Силламяэ, Пюхайыэ
- Тартумаа: Элва, Этсасте, Пангоди, Кайми
- Ляэнемаа: Варику, Сельякюла, Ристи, Паливере, Кирна, Энивере, Йыгисоо, Лайкюла, Колувере, Таэбла, Хаапсалу
16 марта
- Сааремаа: Сааремаа, Курессааре
- Валгамаа: Отепя, Кяэрику, Тыутси, Койгу
- Тартумаа: Хелленурме
- Ярвамаа: Оллепа
- Вильяндимаа: Выхма, Кангруссааре, Колга-Яани, Ойсу
- Ида-Вирумаа: Мустанина, Кунингакюла, Аувере, Пагари, Кийкла, Сиргала, Йыхви, Тякуметса, Тойла, Вока, Пермискюла
- Ляэне-Вирумаа: Карну, Мындавере, Вызупере, Колгакюла, Лаули, Пихласпеа
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