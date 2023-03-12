На этой неделе при использовании услуг Telia могут возникать сбои

Работы по развитию пройдут с 13 марта по 24 марта по ночам с 02:00 до 06:00, чтобы как можно меньше тревожить клиентов. Во время работ использование вышеуказанных услуг может быть нарушено сроком до часа.

Telia напоминает, что во время нарушений мобильной связи в чрезвычайных ситуациях можно звонить на номер 112 через сети других операторов. Для этого перед звонком следует вынуть из телефона SIM-карту или перезагрузить телефон и вместо введения PIN-кода позвонить на номер службы спасения.

Работы проводятся по очереди в разных регионах, поэтому в разные даты работы влияют на разные регионы.

В период с 13 марта по 16 марта работы по развитию сети будут влиять на следующие регионы:

13 марта

Таллинн: Сикупилли, Соодевахе

Харьюмаа: Кехра, Мури, Каберла, Неэме, Раудоя, Аэгвийду, Расивере

Рапламаа: Хагуди, Кодила, Кайу, Хельда, Кехтна, Каэрепере, Каэва, Лелле, Куусику, Адила, Ярваканди, Эйдапере

Ярвамаа: Кяру, Вяэтса, Пайде, Пурди

Тартумаа: Ропка, Карлова

Ида-Вирумаа: Оанду, Вяйке Пунгерья

14 марта

Таллинн: Хааберсти, Вяйке-Ыйсмяэ, озеро Харку

Ляэнемаа: Роослепа, Дирхами, Пюркси, Паслепа, остров Вормси

Тартумаа: Кюлитсе, Яристе, Ильматсалу, Мярья, Пухья

15 марта

Таллинн: Сяэзе, Сийли, Тонди, Лийва

Харьюмаа: Ватсла, Карьякюла, Кейла, Йыгисоо, Лауласмаа, Клоога, Клоогаранна, Лехола, Охту, Руссу, Падизе, Кыммасте, Вихтерпалу, Кяэсалу

Ида-Вирумаа: Силламяэ, Пюхайыэ

Тартумаа: Элва, Этсасте, Пангоди, Кайми

Ляэнемаа: Варику, Сельякюла, Ристи, Паливере, Кирна, Энивере, Йыгисоо, Лайкюла, Колувере, Таэбла, Хаапсалу

16 марта